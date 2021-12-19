عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصحة السعودية تحذر: ارتفاع المنحنى الوبائي بالمملكة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية محمد العبد العالي، أن "الجائحة لا تزال قائمة على المستوى العالمي"، مشيرا إلى كثرة الحديث حول متحور "أوميكرون" المصنف بأنه مثير للقلق".

وقال: "بدأنا نرصد ارتفاعا في المنحنى الوبائي بالمملكة خلال الأيام الماضية، وهو أمر مقلق، في حين أن الحالات الحرجة في استقرار"، مؤكدا على ضرورة "المحافظة على مستوى المناعة في الجسم والتصدي للفيروس ومتحوراته، وذلك من خلال الحصول على الجرعة الثالثة التنشيطية".

السعودية تستعرض جهود حكومة المملكة لحماية البشر والاقتصاد من آثار كورونا

السعودية تسجل 51 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وشدد على "ضرورة التقيد بجميع الاحترازية والوقائية، كارتداء الكمامات في الأماكن العامة والمزدحمة"، لافتا إلى "قرب إطلاق حملة إعطاء اللقاح لمن هم فوق سن 5 سنوات".

وبين أن "عدد الجرعات المعطاة في المملكة تجاوز 48 مليون جرعة، واستكمل التحصين 22 مليونا و900 ألف شخص، وهذا المستوى يعطي المزيد من الاطمئنان".

وتابع: "تم تسجيل 104 إصابات بفيروس كورونا، ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة 550842 حالة، كما بلغ عدد الحالات النشطة 1901 حالة، والحالات الحرجة 33 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 8862 حالة".

من جانبه أشار الرئيس التنفيذي المكلف لهيئة الصحة العامة عبد الله القويزاني، إلى أن "المتحور (أوميكرون) رصد عالميا في أكثر من 94 دولة، من ضمنها أكثر من 29 دولة سجلت انتشارا مجتمعيا"، لافتا أن "عدد الحالات المصابة بلغ 34902 حالة تم رصدها والإبلاغ عنها، منها حوالي 88% في قارة أوروبا".

السعودية الصحة وزارة الصحة كورونا فيروس كورونا الصحة السعودية وزارة الصحة السعودية الكمامات الجرعة الثالثة التنشيطية المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية متحور اوميكرون اوميكرون

موضوعات متعلقة

السعودية تستعرض جهود حكومة المملكة لحماية البشر والاقتصاد من آثار كورونا

السعودية: جائحة كورونا لا تزال قائمة.. ورصد "أوميكرون" في 70 دولة

ترشيحاتنا

الأرصاد تُحذر: أمطار غزيرة وبرق ورعد على القاهرة الكُبرى خلال الساعات المُقبلة

الصحة:زيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي من الأجهزة الطبية بالتعاون مع الشركات الوطنية

القادم أسوأ.. ماذا قالت «الأرصاد الجوية» عن طقس الإثنين وبم تنصح المواطنين؟

مشروع قرار إسرائيلي بمنع السفر إلى أمريكا وتركيا والمغرب و5 دول أوروبية

عملوا من المعجون لبن مجفف وصدروه للخارج|لماذا تصدر منايفة من مركز تلا مؤشرات البحث؟

أمطار غزيرة.. استمرار تعطيل الدراسة في كفر الشيخ غداً بسبب الطقس السيئ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعطيل الدراسة غدا بجميع مدارس مطروح لسوء الأحوال الجوية

بعد تراجع الأسعار 60 جنيها.. الوقت المناسب لشراء الذهب عيار 21

ذروة التقلبات الجوية.. الأرصاد: متوقع سقوط كرات ثلج على هذه المناطق

حقيقة ضعف القدرة الجنسية للرجل في الشتاء .. تفاصيل

تحذيرات عاجلة.. عاصفة رعدية تضرب البلاد خلال ساعات

تصريح صادم من الصحة العالمية بشأن وباء كورونا

استبعاد طارق حامد.. 40 لاعبا فى القائمة المبدئية لمنتخب مصر بأمم أفريقيا

الأهلي والرجاء في السوبر الإفريقي.. حكم وموعد المباراة والقنوات الناقلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أربعيني وسيم .. من هو شبيه رشدي أباظة؟

بعد تأخر عربة الزفاف.. شاهد.. لحظة تحميل عروس على سيارة نصف نقل|فيديو

جنون.. شاهد امرأة تحول مطبخها إلى شاطئ رملي لأطفالها|صور

شاهد قرد ينتقم من كلاب قتلت صغيره|فيديو

فيديو

عاقل ورزين.. سيدة تبحث عن زوجة ثانية لزوجها .. فيديو

فنانون نجوا من الموت خلال 2021.. تعرف عليهم| فيديو

الجو متقلب .. تعطيل الدراسة وتحذيرات من العواصف الرعدية والصقيع

عايزاه يفرح.. سيدة تشعل السوشيال ميديا وتبحث عن عروسة لزوجها.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

خالد الشناوي يكتب: ليس فنا بل انحدار أخلاقي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرازق توفيق

يوم‭ ‬المصريين

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «الوعي» سلاح مواجهة الشائعات

إلهام أبو الفتح

نداء الإمام الأكبر لإنقاذ الأرض

محمود بكرى

معركة الوعي (16)

نهال علام

خرج ولم يعد!

د. ماريان جرجس

إفريقيا.. وعالم ما بعد الجائحة

علاء حيدر

مكاسب هائلة للقطاع الخاص من إيديكس 2021

إبراهيم شعبان

في وداع ميركل "سيدة أوروبا القوية"

اﻟﻤﺰﻳﺪ