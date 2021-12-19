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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل أكواب التشيز كيك بدون فرن

صدى البلد

تعد أكواب التشيز كيك وجبة خفيفة للحلوى الكلاسيكية التي تحتوي على القليل من السعرات الحرارية والدهون ، وهي مصنوعة من نسبة أقل من اللبن والزبادي اليوناني والفراولة الطازجة. 

يستغرق إعدادها 20 دقيقة وهي مثالية في أي وقت من السنة، إليك المقادير وطريقة التحضير وفقا لموقع "delish".

المكونات :

 بسكويت وزبدة وسكر بني فاتح.
جبن كامل الدسم
الزبادي اليوناني لتشيز كيك صحية 

ويمكنك التقليل من البروتين فقط باستخدام الزبادي اليوناني كامل الدسم لهذه الوصفة ويحتوي على كمية أقل من الماء واستخدمي العسل لتحلية هذه الحلويات بشكل طبيعي ويمكنك أيضًا استخدام شراب القيقب.
يُضاف عصير الليمون الطازج مذاقا لذيذا استخدمي العصير الطازج بدلاً من العصير المعبأ.
كما يمكنك أيضًا استخدام فواكه أخرى مثل التوت الأزرق أو الموز ويمكنك أيضًا الاستمتاع بهذه التشيز كيك دون أي طبقة فواكه.
 

التشيز كيك لأمهر الشيفات اختارى الطريقة التى تناسبك

أحلى من الجاهز .. طريقة عمل تشيز كيك كريمي

الطريقة:
أطحني البسكويت والزبدة والسكر البني الفاتح في محضر الطعام. بعد ذلك ، يمكنك البدء في وضع طبقة من البسكويت المطحون في البرطمانات أو الأكواب التي ستستخدمها واضغطي عليها بملعقة.
ضعي مكونات حشوة التشيز كيك (الجبن الكريمي، الزبادي، العسل، الملح، عصير الليمون في محضر الطعام او بالمضرب الكهربائي حتى تمتزج جيدًا.
ضعي فوق طبقة البسكويت حشوة التشيز كيك وضعيها في الثلاجة.
ضعي فوقها الفراولة الطازجة للتقديم.
احتفظي بها مغطاة في الثلاجة بغلاف بلاستيكي.


لماذا استخدام الزبادي اليوناني أفضل في تشيز كيك؟


يعطي الزبادي اليوناني للجبن الجاهز نكهة خفيفة وهو بديل صحي رائع للقشدة الحامضة. كما أنه مصدر كبير للكالسيوم والبروتين ويحتوي على البروبيوتيك.

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أحلى من الجاهز .. طريقة عمل تشيز كيك كريمي

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