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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

التشيز كيك لأمهر الشيفات اختارى الطريقة التى تناسبك

التشيز كيك
التشيز كيك

 التشيز كيك من الحلويات السريعة التى يقبل الكبار والصغار عليها، ويبحث الكثيرون عن طريقة عملها، ولذلك نقدم طريقة تحضيرها ب4 طرق مختلفة لأمهر الشيفات، ويمكن اختيار الطريقة التى تناسبك.
 

التشيز كيك للشيف أميرة شنب

 

المقادير لتحضير التشيز كيك :

    5 مكعبات جبنة كريمية.
    3 بيضات.
   نصف كوب شيكولاته بيضاء.

طريقة التحضير الكيك:
 1-فى وعاء قومي بتسييح الشيكولاته و أضيفي الجبنة الكريمة واستمري في التقليب ثم أضيفي صفار البيض.
2-    فى وعاء أخر قومى بضرب البياض جيدا ثم أضيفيه إلى الخليط السابق وأخيرا ضعي الخليط في قالب.
3-    ادخليه الفرن لمدة 20 دقيقة، ثم أخرجيه واتركيه ليبرد وزينيه بالشكولاته والتوت.

 

التشيز كيك 

 

التشيز كيك للشيف للشيف نجلاء الشرشابى 


المقادير

    ٢ علبة بسكويت.
    ١٠٠ جرام زبدة.
    ٨ أكياس بسكويت أوريو أو أكثر بحسب الرغبة.
    ٣ مغلفات دريم ويب.
    ٦ حبات جبنة كيري.
    علبة قشطة.

طريقة التحضير:

    اطحني البسكويت و امزجيه فى الزبدة بعد طحنه وضعي الخليط في القالب وأدخليه الثلاجة.
    قومي بخلط القشطة والجبن الكيري حتى تصبح كريمة هشة وأضيفي إليها قطع من الأوريو  وضعي الخليط السابق من الكريمةعلى الطبقة الأولى من البسكويت المطحون في القالب و تزين سطح الكيكة يمكنك إستخدام النوتيلا فى تزين التشيز كيك.

 

التشيز كيك 

 

التشيز كيك للشيف الشربينى


مقادير تشيز كيك الجيلي:

كريز بسكوت سادة  بودرة كريم شانتي.

 2 باكو جيلى بالفراولة.

 4 كوب ماء كريمة مخفوقة.

 كريمة لباني.

جبنة كريمة.

زبدة.

لبن مكثف.

 طريقة عمل تشيز كيك الجيلي:

1-يتم تذويب  الزبدة وضعيها فى الكبة مع البسكوت وافردى الخليط فى صينية وأدخليه الثلاجة.

2- ضعي الجيلي مع 2 كوب ماء ساخن ثم 2 كوب ماء بارد وقلبي الخليط جيدا.

3-اخفقي بودرة الكريم شانتي مع الماء البارد أو اللبن بحيث يكون لكل 50 جرام كريم شانتي 100 مل ماء وادخليه الثلاجة.- اخلطي الجبنة الكريمي مع اللبن المكثف والكريمة اللبانى ويفرد خليط الجبنة على طبقة البسكوت ويرص البسكوت على جوانب الصينية ثم ضعى الجيلي ثم يزين بالكريم شانتي.

التشيز كيك التشيز كيك للشيف أميرة شنب الشيف نجلاء الشرشابى الشيف الشربيني وصفات مختلفة للتشيز كيك

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