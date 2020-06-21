AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

طريقة عمل تشيز كيك جيلي

الأحد 21/يونيو/2020 - 12:45 ص
طريقة عمل تشيز كيك
طريقة عمل تشيز كيك جيلي
Advertisements
اسماء محمد
فى فترة الصيف وزيادة وقت الجلوس فى المنزل نجد أنفسنا نرغب فى تناول الحلوى ذات المذاق الشهى وفى نفس الوقت التي لا تستغرق جهدا كبيرا أو وقت طويل فى إعدادها أو احترافية عالية.. ومن أكثر الاصناف التى تنطبق عليها هذه القاعدة هى حلوى تشيز كيك.

نقدم لكم طريقة عمل تشيز كيك الجيلي بخطوات الشيف الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.
مقادير تشيز كيك الجيلي:
كريز 
بسكوت سادة  
بودرة كريم شانتي 
2 باكو جيلي بالفراولة 
4 كوب ماء كريمة مخفوقة 
كريمة لباني 
جبنة كريمة
زبدة
لبن مكثف 

طريقة عمل تشيز كيك الجيلي
-سيحي الزبدة وضعيها فى الكبة مع البسكوت وافردى الخليط فى صينية وادخليه الثلاجة.
- ضعى الجيلى مع 2 كوب ماء ساخن ثم 2 كوب ماء بارد وقلبي الخليط جيدا.
-اخفقى بودرة الكريم شانتي مع الماء البارد أو اللبن بحيث يكون لكل 50 جرام كريم شانتي 100 مل ماء وادخليه الثلاجة.
- اخلطي الجبنة الكريمي مع اللبن المكثف والكريمة اللبانى ويفرد خليط الجبنة على طبقة البسكوت ويرص البسكوت على جوانب الصينية ثم ضعى الجيلي ثم يزين بالكريم شانتي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

للتجديد وسهلة.. طريقة عمل فلافي كيك

بأقل السعرات.. طريقة عمل تشيز كيك بالفراولة

حلويات رمضان.. طريقة عمل تشيز كيك كنافة بدون فرن.. فيديو

طريقة عمل تورتة آيس كريم بالتوفي في المنزل بأسهل الخطوات .. فيديو

ترشيحاتنا

الأزهر ينعى ضحايا حادث حلايب ويوجه بالتكفل بعلاج المصابين

التواصل إنبوكس| فتاة ثلاثينية تعرض نفسها للزواج على فيسبوك.. فيديو

عماد الدين أديب: حديث السيسى اليوم حدد قاعدة الحرب والمفاوضات والخط الأحمر لأمن مصر..فيديو

كسوف الشمس اليوم .. 5 عبادات فعلها النبي ولا يعرفها الكثيرون

العثور على جثة جندي إسرائيلي بعد فقدانه قرب قاعدة عسكرية قبل يومين

التدخل التركي الاستعماري مرفوض .. عبد الستار حتيتة: متحدث القبائل الليبية أمام السيسي من قبيلة عمر المختار.. فيديو

AdvertisementS

مشاكل في الرئة ونقص أكسجين.. أزمات صحية تواجه رجاء الجداوي فى عزل ابو خليفة.. تفاصيل

العثور على جثة جندي إسرائيلي بعد فقدانه قرب قاعدة عسكرية قبل يومين

التعليم توضح إجراءات تأجيل امتحانات الثانوية العامة بسبب كورونا

بسبب زيارة عائلية.. مطربة شهيرة تعلن إصابتها بفيروس كورونا .. فيديو

الجفرة وسرت والحلم العثماني .. لماذ حذر السيسي ميليشيات أردوغان الاقتراب منها وتهديده بالتدخل المصري المباشر لحمايتها

متى ستدخل مصر في ليبيا .. السيسي يوضح في 4 نقاط

التدخل التركي الاستعماري مرفوض .. عبد الستار حتيتة: متحدث القبائل الليبية أمام السيسي من قبيلة عمر المختار.. فيديو

وزير خارجية أردوغان أدرك أهمية السلام.. أحمد موسى: تركيا استوعبت رسائل الرئيس

الساعة بـ 2000 ريال.. حبس فتاة تستقطب سائحين عرب لممارسة الدعارة عبر فيسبوك

الكرة فى ملعب المواطنين.. لماذا رفعت السعودية قيود الحظر كليا رغم ارتفاع حالات كورونا؟

تتعلق بالأمن القومي المصري .. 18 رسالة من الرئيس السيسي خلال زيارته للمنطقة الغربية العسكرية

أخبار الفن.. رجاء الجداوي تواجه أزمات صحية.. بلاغ سليمان عيد ضد أحد متابعيه.. إطلالة شبابية لـ سوسن بدر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. سعوديون يشكلون سلسلة بشرية لإنقاذ رجل من الوقوع أعلى الجبل .. فيديو

في الحجر المنزلي .. 10 نصائح عند وضع المكياج

بعد نشر فيديو لفتاة تعرض نفسها للزواج .. استشاري صحة نفسية: تبحث عن الشهرة واللايك