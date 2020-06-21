طريقة عمل تشيز كيك جيلي

فى فترة الصيف وزيادة وقت الجلوس فى المنزل نجد أنفسنا نرغب فى تناول الحلوى ذات المذاق الشهى وفى نفس الوقت التي لا تستغرق جهدا كبيرا أو وقت طويل فى إعدادها أو احترافية عالية.. ومن أكثر الاصناف التى تنطبق عليها هذه القاعدة هى حلوى تشيز كيك.





نقدم لكم طريقة عمل تشيز كيك الجيلي بخطوات الشيف الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير تشيز كيك الجيلي:

كريز

بسكوت سادة

بودرة كريم شانتي

2 باكو جيلي بالفراولة

4 كوب ماء كريمة مخفوقة

كريمة لباني جبنة كريمة زبدة لبن مكثف





طريقة عمل تشيز كيك الجيلي

-سيحي الزبدة وضعيها فى الكبة مع البسكوت وا فردى الخليط فى صينية وادخليه الثلاجة.

- ضعى الجيلى مع 2 كوب ماء ساخن ثم 2 كوب ماء بارد وقلبي الخليط جيدا.

-اخفقى بودرة الكريم شانتي مع الماء البارد أو اللبن بحيث يكون لكل 50 جرام كريم شانتي 100 مل ماء وادخليه الثلاجة.