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مرأة

صحية ولذيذة .. طريقة عمل تشيز كيك بخطوات سهلة

الإثنين 22/يونيو/2020 - 11:02 م
طريقة عمل تشيز كيك
طريقة عمل تشيز كيك
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نهى هجرس
يفضل العديد من الأشخاص الحلويات، والتشيز كيك بشكل خاص تعد من الحلويات اللذيذة التى يسهل تحضريها فى المنزل بنكهات مختلفة، كما تحتوى على العديد من منتجات الالبان التى تمد الجسم بالكالسيوم.

المكونات
6 كوب بسكوت سادة مطحون 
3 كوب جبنة كريمي 
2 ملعقة كبيرة لبن مكثف محلي 
1 ملعقة صغيرة فانيليا 
1 ملعقة صغيرة عصير ليمون 
3 كوب كريم شانتي مخفوق 
ألوان طعام 


التزيين
بسكوت أشكال 
حلويات جيلي ملونة 

طريقة تحضير تشيز كيك
* تخلط الجبنة مع اللبن المحلى المكثف والفانيليا وعصير الليمون والكريم شانتيه

* ثم يقسم الخليط ويلون بألوان طعام مختلفة

* في أكواب التقديم وتوضع طبقة من البسكوت المطحون

* ثم توضع طبقة من خليط الكريم تشيز الملون

* ويزين بالجيلي والبسكوت الأشكال ويقدم
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