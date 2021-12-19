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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

إدراج هاتف Galaxy S21 FE على موقع سامسونج الرسمي بسعر مرتفع

إدراج هاتف Galaxy
إدراج هاتف Galaxy S21 FE على موقع سامسونج الرسمي بسعر مرتفع

كشفت تقارير عن إطلاق هاتف Galaxy S21 FE من شركة سامسونج الكورية الجنوبية، والذى يعد أرخص هاتف رائد من الشركة، في مؤتمر سامسونج القادم في بداية شهر يناير المقبل، وذلك بعد تأخير كبير في إصداره بسبب الأزمة العالمية لنقص أشباه الموصلات.  

 

وبحسب موقع PhoneArena فإن هاتف Galaxy S21 FE الرائد تم إدراجه على موقع الشركة الرسمي في أيرلندا حيث تبلغ قيمة الإصدار 128 جيجابايت حوالي 769 يورو أى ما يعادل حوالي 13 ألف و 563 جنيه مصرى، وسيبلغ إصدار 256 جيجابايت 839 يورو أى ما يعادل حوالي 14 ألف و800 جنيه مصرى.  

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ووفقا للمسرب Snoopy الذى أخبر لأول مرة عن إدراج هاتف سامسونج Galaxy S21 FE الرائد على موقع أيرلندا الرسمى أن الأسعار الجديدة للهاتف تكشف عن ارتفاع ملحوظ في الأسعار بسبب الأزمة التى تعرضت لها شركات التكنولوجيا نتيجة نقص أشباه الموصلات والتى أخرت سامسونج في إطلاق الهاتف.  


وسيأتي هاتف Galaxy S21FE بشاشة من نوع Amoled، قياس 6.4 بوصة، وتأتى بجودة FHD+، وبمعدل تحديث مرتفع يبلغ 120 هرتز في الثانية، مع دعم لتقنية +HDRE10، وسيأتى الهاتف بتصميم مثقوب وحواف فائقة النحافة، مقاوم للماء والغبار بمعيار IP68، مع مستشعر بصمات الأصابع داخل الشاشة.


وسيحتوي هاتف سامسونج Galaxy S21 FE  على خيارين في البطارية هما سعة  4370/4500 مللي أمبير، تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 25 واط، مع تقنيات الاتصال اللاسلكي Wi-Fi 6، والبلوتوث Blurtooth 5.2، بالإضافة إلى تقنية تحديد المواقع GPS.

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إدراج هاتف Galaxy S21 FE على موقع سامسونج الرسمي بسعر مرتفع

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