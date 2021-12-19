السعودية.. بيان جديد من التحالف بشأن ضربة جوية في صنعاء

قال التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، اليوم الأحد، إنه نفذ ضربات جوية لأهداف عسكرية مشروعة في العاصمة اليمنية صنعاء.

وأضاف التحالف في بيان نشرته وكالة أنباء السعودية "واس" :"عملياتنا العسكرية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".

وكان التحالف قد أعلن، أمس السبت، عن تنفيذ 19 عملية استهداف في مأرب والجوف ضد ميليشيا الحوثي خلال 24 ساعة.

وأفاد التحالف بأن عملياته في مأرب والجوف أسفرت عن تدمير 11 آلية، ومقتل 80 عنصرًا إرهابيًا.

والجمعة، قال التحالف إنه نفذ 29 عملية استهداف نوعية ضد الميليشيا الحوثية في مأرب والجوف خلال 24 ساعة، دمرت خلالها المقاتلات 20 آلية للميليشيات، وأحدثت خسائر بشرية تجاوزت 180 عنصرا إرهابيا.

وأكد مصدر عسكري يمني، الجمعة، أن ميليشيا الحوثي تراجعت عن مواقع بمنطقة الرملة في مأرب بعد معارك مع الجيش الوطني.