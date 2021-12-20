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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

شانجان تواصل تألقها بالسوق السعودية عبر نسختها CS35 | تفاصيل

شانجان تواصل تألقها
شانجان تواصل تألقها بالسوق السعودي عبر نسختها CS35

تمكنت شركة شانجان من جذب أنظار متابعيها داخل السوق السعودية خلال فعاليات معرض جده الدولي للسيارت، وذلك عبر حزمة من الموديلات وخاصة فئة الكروس أوفر الرياضية ومنها النسخة CS35، إلى جانب السيارة CS35 Plus و CS75 Plus، والإصدارات الأكثر تطورًا CS85 و CS95، بالاضافة إلى سيارة البيك اب Hunter.

أما عن النسخة شانجان CS35 فهي دعمت بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1400 سي سي "تيربو" يستطيع ان ينتج قوة قدرها 156 حصانا، وعزم اقصى للدوران 260 نيوتن/متر، مقترن بعلبة تروس أوتوماتيكية الاداء تعمل عبر تقنية الدفع الامامي من 7 سرعات.

كما تمتعت السيارة شانجان CS35 بهيكل خارجي رياضي، مدعوم بشبكة امامية كبيرة ومتعددة الفتحات الهوائية، على جانبيها مصابيح امامية حادة المظهر تزيد من شراسة تلك النسخة، علاوة على مصابيح الضباب الجانبية، مع الاقطاب الثنائية والتي تزين ناحية السقف.

بينما ترتكز السيارة شانجان CS35 على جنوط رياضية ذات تصميم هندسي انيق يجمع بين اللونين الاسود والفضى، مع لمسات عصرية بالخارج إلى جانب اقواس شبة دائرية تزين اعلى العجلات متصلة بناحية العتبات والصادم الامامي والخلفي، بالاضافة إلى مقصورة داخلية ذات مساحة رحبة تحتوي على شاشة مميزة لعرض الوسائط المتعددة تعمل باللمس، ومقود حركة متعدد الوظائف، مع مكيف هواء اوتوماتيكي.

كما عززت الشركة السارة بتقنيات الحماية والامان، مثل منظومة الوسائد الهوائية  AIRBAGS للحماية، وفرامل ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج EBD، وخاصية دعم المكابح BA، مع حساسات ركن لسهولة الاصطفاف ودعم قائد المركبة على تحديات الطريق، مدعومة بكاميرا خلفية.

شانجان CS35 شانجان CS35 شركة شانجان فئة الكروس اوفر

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