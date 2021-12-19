سقوط أمطار علي المنوفية .. والمحافظة ترفع درجة الاستعداد

شهدت عدد من مراكز محافظة المنوفية سقوط أمطار مع برودة في الجو وطقس سيئ.

تحولت شوارع القري إلى برك طينية مع التزام المواطنين منازلهم.

فيما أعلنت المحافظة حالة الطوارئ مع إعلان الطقس السيئ وسقوط الأمطار وتم الدفع بسيارات الصرف الصحي لشفط الأمطار من الشوارع ومنع التكدسات المرورية.

فيما أعلن هاني عنتر وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، عن انتظام الدراسة غدا “الاثنين” في جميع مدارس المحافظة.

وأكد هاني عنتر، أنه حتي الآن لم يصدر قرار من محافظ المنوفية بتعطيل الدراسة غدا لسوء الأحوال الجوية، موضحا أنه في حالة صدور قرار سيتم إعلانه فورا.

كانت الأرصاد الجوية قد حذرت من سقوط أمطار غزيرة ورعدية علي سواحلنا الشمالية وشمال الدلتا مع تساقط حبات البرد وأمطار متوسطة الشدة لغزيرة علي أماكن كثيرة من جنوب الدلتا والقاهرة وشمال الصعيد حتى الفيوم وبني سويف.

كما تنخفض درجات الحرارة وأجواء شديدة البرودة يوم الأحد ويوم الإثنين وحتي صباح غد الثلاثاء.