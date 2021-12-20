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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تسريبات مصورة تكشف تصميم أنيق ومميز لهاتف هواوى القابل للطي P50 Pocket

تسريبات مصورة تكشف
تسريبات مصورة تكشف تصميم أنيق ومميز لهاتف هواوى القابل للطي

كشفت تسريبات مصورة لهاتف Huawei P50 Pocket القابل للطي والقادم من شركة هواوى الصينية، حيث من المرجح أن يتم إطلاقه في الربع الأول من العام المقبل 2022 ، وسيدخل الهاتف منافسة مع هواتف Galaxy Z Flip التى تقدمها سامسونج والتي تعتبر الأفضل على الإطلاق.

 

وبحسب موقع SlashGear فإن هاتف Huawei P50 Pocket يمكن طيه للنصف ولكن سيكون حجمه أكبر كثيرا من هاتف Galaxy Z Flip 3 الذى قدمته سامسونج منذ أشهر حيث جاء أصغر حجما وأطول من الهواتف التقليدية القابلة للطي.

هاتف هواوى القابل للطى Huawei P50 Pocket

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وتظهر الصور التى قامت شركة هواوى بنشرها للتشويق لهاتفHuawei P50 Pocket التي كشفت عنها مجلة الأزياء Harper’s Bazaar  في الصين على موقع ويبو ، حيث قامت الممثلة الصينية الشهيرة Guan Xiaotong بالترويج له . 

Huawei P50 Pocket foldable revealed with massive clamshell design
هاتف هواوى القابل للطى Huawei P50 Pocket


 
ويتميز هاتف Huawei P50 Pocket بأن حجم الشاشة المرنة الداخلية للجيب يبلغ 6.85 بوصة، كما ستأخذ الشاشة الخارجية له والتي يبلغ قطرها 1 بوصة، وعلى الرغم من أنها أصغر من شاشة غطاء Galaxy Z Flip 3 ، إلا أنها فريدة أيضًا في اتخاذ شكل دائري.

هاتف هواوى القابل للطى Huawei P50 Pocket

وسيحصل هاتف هواوى القابل للطى Huawei P50 Pocket  على نظام الكاميرا الثلاثية كالموجود في الصور ، وربما يتضمن عدسة تليفوتوجرافية ، واستنادًا إلى هذه الصور وإعلان هواوي الخاص ، سيأتي الهاتف بمجموعة متنوعة من التصاميم والألوان الفاخرة ، مما يميزه عن كونه عنصرًا أنيقًا وليس مجرد هاتف قابل للطي. 
 

هاتف هواوى القابل للطى Huawei P50 Pocket
هواوي هواتف هواوى هواتف هواوى القابلة للطي هاتف Huawei P50 Pocket تصميم P50 Pocket مواصفات P50 Pocket

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