تسريبات مصورة تكشف تصميم أنيق ومميز لهاتف هواوى القابل للطي P50 Pocket

كشفت تسريبات مصورة لهاتف Huawei P50 Pocket القابل للطي والقادم من شركة هواوى الصينية، حيث من المرجح أن يتم إطلاقه في الربع الأول من العام المقبل 2022 ، وسيدخل الهاتف منافسة مع هواتف Galaxy Z Flip التى تقدمها سامسونج والتي تعتبر الأفضل على الإطلاق.

وبحسب موقع SlashGear فإن هاتف Huawei P50 Pocket يمكن طيه للنصف ولكن سيكون حجمه أكبر كثيرا من هاتف Galaxy Z Flip 3 الذى قدمته سامسونج منذ أشهر حيث جاء أصغر حجما وأطول من الهواتف التقليدية القابلة للطي.

هاتف هواوى القابل للطى Huawei P50 Pocket

وتظهر الصور التى قامت شركة هواوى بنشرها للتشويق لهاتفHuawei P50 Pocket التي كشفت عنها مجلة الأزياء Harper’s Bazaar في الصين على موقع ويبو ، حيث قامت الممثلة الصينية الشهيرة Guan Xiaotong بالترويج له .

هاتف هواوى القابل للطى Huawei P50 Pocket





ويتميز هاتف Huawei P50 Pocket بأن حجم الشاشة المرنة الداخلية للجيب يبلغ 6.85 بوصة، كما ستأخذ الشاشة الخارجية له والتي يبلغ قطرها 1 بوصة، وعلى الرغم من أنها أصغر من شاشة غطاء Galaxy Z Flip 3 ، إلا أنها فريدة أيضًا في اتخاذ شكل دائري.

هاتف هواوى القابل للطى Huawei P50 Pocket

وسيحصل هاتف هواوى القابل للطى Huawei P50 Pocket على نظام الكاميرا الثلاثية كالموجود في الصور ، وربما يتضمن عدسة تليفوتوجرافية ، واستنادًا إلى هذه الصور وإعلان هواوي الخاص ، سيأتي الهاتف بمجموعة متنوعة من التصاميم والألوان الفاخرة ، مما يميزه عن كونه عنصرًا أنيقًا وليس مجرد هاتف قابل للطي.

