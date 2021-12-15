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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

ساعة هواوى القادمة تصدر بميزتى مراقبة ضغط الدم وقياس ضربات القلب.. صور

تسريبات تكشف ميزات
تسريبات تكشف ميزات ساعة هواوى القادمة

كشفت تسريبات أن شركة هواوى الصينية تستعد لإطلاق ساعتها الذكية القادمة Huawei Watch D في 23 ديسمبر المقبل ، مع عدد من الميزات الطبية والرياضية، كما تأتى الساعة بسعر مناسب.

وبحسب موقع Notebookcheck فإن ساعة Huawei Watch D القادمة ستحصل على ميزة مراقبة مستويات ضغط الدم مع مستشعر ECG الذى يقوم بوظائف تخطيط القلب، مع عدد من الميزات الرياضية التى تشمل تتبع النوم مع عدد من البرامج الرياضية المتنوعة.

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(Image source: Weibo)
ساعة هواوى الذكية Huawei Watch D

ومن المرجح أن تقدم ساعة هواوى الذكية Huawei Watch D مستوى جديد من الساعات الذكية حيث ستكون قادرة على منافسة ساعات آبل الذكية التى تصدر بأسعار مرتفعة للغاية،  كما يمكن أن تكون أرخص ساعة ذكية تقدم ميزات طبية مهمة.

(Image source: Weibo)
ساعة هواوى الذكية Huawei Watch D

 

(Image source: Weibo)
ساعة هواوى الذكية Huawei Watch D

وستأتى ساعة هواوى Huawei Watch D بحواف نحيفة للشاشة ، كما ستحتوى على زر مخصص للصفحة الرئيسية وآخر للميزات الصحية، حيث  من المفترض أن يؤدي الضغط على هذا الزر إلى تشغيل تطبيق الصحة المدمج في الساعة.

 

(Image source: Weibo)
ساعة هواوى الذكية Huawei Watch D


وستحصل ساعة هواوى الذكية Huawei Watch D على بطارية حوالى 594 مللى أمبير، كما ستعمل الساعة بنظام تشغيل هواوى HarmonyOS 2 الذى جاءت به ساعات Watch GT 3 و Watch FIT mini. 
 

شركة هواوي ساعات ذكية ساعة هواوى الذكية ساعة Huawei Watch D ميزات ساعة Huawei Watch D ميزة مراقبة ضغط الدم

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