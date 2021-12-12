ينافس أجهزة سامسونج.. سعر ومواصفات هاتف هواوي القابل للطي Mate X

كشفت شركة Huawei، عن سعر ومواصفات هاتف هواوي القابل للطي mate x، والذي يأتي بتصميم شاشة أكبر وأنحف مقارنة بمنافسه هاتف سامسونج galaxy fold، لذا نستعرض إليك خلال السطور التالية سعر ومواصفات هاتف هواوي القابل للطي mate x.

سعر ومواصفات هاتف هواوي القابل للطي mate x



استعرض موقع "gsmarena" التقني، سعر ومواصفات هاتف هواوي القابل للطي mate x، كأحدث إصدار من الهواتف الذكية ذات الشاشات المطوية الذي يقدم دعما لشبكات الجيل الخامس 5G.

ويمتاز هاتف هواوي القابل للطي Huawei Mate X، بشاشة من نوع OLED قابلة للطي للخارج، وبدقة 2480×2200 بكسل، يبلغ قياسها 8 بوصات عند فتحها كجهاز لوحي.

ولكن عند طيها تتحول إلى شاشتين، الرئيسية يبلغ قياسها 6.6 بوصة بدقة 2480×1148 بكسل، والخلفية تأتي بقياس 6.4 بوصة بدقة 2480×892 بكسل.

هاتف هواوي Huawei Mate X

ويتمتع هاتف هواوي القابل للطي Huawei Mate X، بحواف رفيعة مع مقبض على طرف الشاشة مزود به 3 كاميرات، تتيح للمستخدم التقاط صور شخصية والجهاز مطوي.

ويتم تشغيل هاتف Huawei Mate X، بمعالج هواوي من نوع Kirin980، والذي يقدم دعما لشبكات الجيل الخامس 5G، ويأتي مقترنا مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، متصلة بذاكرة تخزين داخلية كبيرة بسعة 512 جيجابايت قابلة للتوسعة عبر بطاقات نانو SD.

وهاتف هواوي القابل للطي Huawei Mate X، مزود ببطارية بقوة 4500 مللي أمبير، تدعم تقنية الشحن فائق السرعة بقدرة 55 وات، يتم شحنها في غصون 30 دقيقة فقط.

سعر هواوي ميت اكس

يباع هاتف هواوي Huawei Mate X، مقابل سعر حوالي 2600 دولار أمريكي (أي ما يعادل 40 ألف و800 جنيه مصري).