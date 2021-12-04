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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تحديد موعد إطلاق هاتف "هواوي" القابل للطي

هاتف هواوي Huawei
هاتف هواوي Huawei Mate V

ذكرت أحدث التسريبات إلى أن شركة هواوي Huawei، تستعد لإطلاق هاتفها الذكي القابل للطي الجديد Mate V، يوم 23 ديسمبر المقبل ضمن حدث الشركة القادم.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، كشف أحد المسربين على موقع ويبو Weibo الصيني، عن أن هاتف Mate V سيكون أبرز المنتجات التي ستعلن عنها شركة هواوي في 23 ديسمبر الجاري، إلى جانب مجموعة من الأجهزة مثل تلفاز ذكي وكمبيوتر محمول، وسوار Fit Mini الذكي.

 

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تحديد موعد إطلاق هاتف هواوي القابل للطي


ومما يدعم صحة الشائعات حول تاريخ إطلاق Mate V، هو إعلان تشويقي مسرب من شركة هواوي، والذي يظهر أنه هاتف فليب القابل للطي، وتتعهد الشركة الصينية بالإعلان عنه أواخر ديسبمر الجاري.

Huawei Mate V flip phone arrives on December 23 alongside other products
إعلان تشويقي مسرب من شركة هواوي


ويشير تقرير سابق، يستند إلى براءة اختراع قدمتها شركة هواوي في عام 2020، إلى أن هاتف Huawei Mate V سوف يأتي بتصميمًا مفصليًا محسّنًا جديدًا، مع أنبوب حرارة مرن مصمم للهواتف الذكية القابلة للطي، سوف يمتد عبر الجهاز بالكامل.

Huawei Mate V flip phone arrives on December 23 alongside other products
براءة اختراع قدمتها شركة هواوي في عام 2020


وفي وقت سابق، قالت شركة Zhaoli Technology الصينية، أنها بدأت تصنيع فواصل الشاشة الخاصة بجيل جديد من الهواتف القابلة للطي لأحد عملاءها، ولكن بعض مراقبوا الصناعة أكدوا أنها يتم تصنيعها لصالح "هواوي"، وأشاروا إلى أن المفصل تم تصنيعه بتكلفه أرخص.


الجدير بالذكر أن شركة هواوي أعلنت من خلال حدثا إعلانيا كبيرا اقامته مؤخرا في الصين، عن إطلاق إصدار جديد من هاتفها القابل للطي Mate X2 الذي ينطلق بثلاثة من ألوان رائعة هي الأحمر والأسود والأبيض مع خلفية مصنوعة من الجلد، والذي يتوفر مقابل سعر حوالى 3090 دولار أمريكي (أي ما يعادل 48 ألف و600 جنيه مصري).

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