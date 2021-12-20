العراق..مقتل داعشيين اثنين في غارة للجيش شمال شرق بغداد

قتل داعشيان اثنان في قصف جوي لمقاتلات الجيش العراقي بمحافظة ديالى شرق العاصمة بغداد.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم الإثنين، مقتل عنصرين من "عصابات داعش الإرهابية" في ضربة جوية على ديالى (57 كم شمال شرق بغداد)

وأوضحت خلية الإعلام، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن طيران القوة الجوية نفذ بواسطة طائرات إف-16 العراقية ضربة جوية في ناحية السعدية ضمن قاطع قيادة عمليات ديالى، أسفرت عن قتل عنصرين من عصابات داعش الإرهابية".

وأضافت أن العملية جاءت في ضوء معلومات من وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية.

وديالى من بين أكثر المحافظات العراقية التي تشهد نشاطا لفلول تنظيم داعش الذي أعلنت بغداد القضاء عليه أواخر عام 2017.

وخلال الشهور الماضية تنامت قدرة التنظيم الإرهابي، الذي سيطر على مناطق واسعة في العراق وسوريا منذ 2014 حتى إعلان هزيمته، على شن هجمات، وتمكن الشهر الماضي للمرة الأولى من فرض سيطرته على قرية حدودية لساعات.