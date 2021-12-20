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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو

آخر تطورات قضية شادي خلف.. وأول تعليق من الفنانة نهلة سلامة على الجدل المثار حول فستانها.. فيديو

آخر تطورات قضية شادي
آخر تطورات قضية شادي خلف .. وأول تعليق من الفنانة نهلة سلامة

ظهرت العديد من التطورات الأخيرة في حياة بعض الفنانين مثل الفنان شادي خلف والفنانة زينة وغيرهم الكثير من الفنانين والتي سوف نستعرضها من خلال التقرير التالي :

 

حجزت الدائرة 18 بمحكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية اليوم الأحد، محاكمة الفنان شادي نبيل خلف لاتهامه بالتحرش وهتك عرض ومحاولة اغتصاب 7 فتيات داخل ورشة تدريب تمثيل مملوكة له، لجلسة 22 فبراير للحكم.

جاء ذلك بعد سماع أقوال 5 فتيات من المجني عليهن.

 

من ناحية أخرى نشرت الفنانة زينة فيديو جديدا لها عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الإجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام " بخاصية " الأستوري " تحذر فيها جمهورها من شدة البرد.

وعلقت زينة قائلة " يارب أشفينا أنا وولادي وأمي وأشفي كل مريض ، أول مرة أسخن بالشكل دة من وأنا طفلة خلوا بالكم الموضوع مش هزار".

 

وعلى صعيد آخر ردت الفنانة نهلة سلامة على الانتقادات التي وجهت لها؛ بعد إطلالتها في الحفل الختامي لمهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 43.

 

وقالت نهلة سلامة: الفستان ده شايفاه مش أوي يعني.. الفنانة شادية كانت بتلبس نفس الاستايل ده في الستينيات، ومكنش حد بيقول حاجة.

 

 لمزيد من التفاصيل  تابعونا من خلال الفيديو 

شادي خلف زينة نهلة سلامة

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