مسلح يحتجز رهينتين داخل متجر في باريس

أفادت وسائل إعلام محلية في فرنسا، اليوم الاثنين، بأن مسلح احتجز سيدتين كرهينتين داخل متجر في العاصمة باريس.

وقال مصدر في الشرطة لوكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس" إن رجلا مسلح يحمل سكينا "معروف باضطراباته النفسية" احتجز امرأتين في متجر بالدائرة 12 في باريس.

وأضاف أن خاطف الرهينتين عمره حوالي 50 عاما، ويحتجز السيدتين في محل صغير في ساحة الباستيل، فيما تم إرسال فرق الشرطة للمكان.

فيما أشارت قناة "بي إف إم" الفرنسية، إلى أن الرجل المسلح يريد التحدث بشكل مباشر مع وزير العدل إريك دوبون موريتي.

وتستبعد الشرطة الفرنسية فرضية العمل الإرهابي في المرحلة الحالية، لكنها فرضت طوقا أمنيا كبيرا حول المتجر في باريس وبدأت المفاوضات مع خاطف الرهائن.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق التواجد الأمني المكثف حول المكان، استعدادا للتدخل لتحرير الرهائن أو إقناع الخاطف بإخراجهم.