عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مسلح يحتجز رهينتين داخل متجر في باريس

مسلح يحتجز رهينتين
مسلح يحتجز رهينتين داخل متجر في باريس

أفادت وسائل إعلام محلية في فرنسا، اليوم الاثنين، بأن مسلح احتجز سيدتين كرهينتين داخل متجر في العاصمة باريس.

وقال مصدر في الشرطة لوكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس" إن رجلا مسلح يحمل سكينا "معروف باضطراباته النفسية" احتجز امرأتين في متجر بالدائرة 12 في باريس.

وأضاف أن خاطف الرهينتين عمره حوالي 50 عاما، ويحتجز السيدتين في محل صغير في ساحة الباستيل، فيما تم إرسال فرق الشرطة للمكان.

فيما أشارت قناة "بي إف إم" الفرنسية، إلى أن الرجل المسلح يريد التحدث بشكل مباشر مع وزير العدل إريك دوبون موريتي.

وزيرة دفاع فرنسا: لا نريد العودة إلى الحرب الباردة مع روسيا

بسبب أوميكرون.. فرنسا تجيز تطعيم الأطفال من 5 إلى 11 عاما

وتستبعد الشرطة الفرنسية فرضية العمل الإرهابي في المرحلة الحالية، لكنها فرضت طوقا أمنيا كبيرا حول المتجر في باريس وبدأت المفاوضات مع خاطف الرهائن.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق التواجد الأمني المكثف حول المكان، استعدادا للتدخل لتحرير الرهائن أو إقناع الخاطف بإخراجهم.

باريس احتجاز رهائن فرنسا مسلح حوادث

موضوعات متعلقة

بسبب أوميكرون.. فرنسا تجيز تطعيم الأطفال من 5 إلى 11 عاما

فرنسا تهدد روسيا: الدول الأوروبية قادرة على عزلها سياسيا

ترشيحاتنا

السمسمية والربابة.. الأصل فرعوني والصناعة من جلد الماعز.. نوستالجيا

موعدنا غدا.. الغموض يحيط بمصير كأس الأمم الإفريقية في الكاميرون

رياح شديدة وأمطار غزيرة وسيول.. عاصفة الكرمل تضرب إسرائيل بعنف

الدولار يستقر في البنوك بنهاية تعاملات اليوم

مفاجأة فى حادث فتاة كفر شكر..عذراء والوفاة طبيعية ولا يوجد بها إصابات..شاهد

الثلوج لن تصل القاهرة.. "الأرصاد" تزف بشرى سارة عن تحسن الطقس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بأوامر الكاف .. استبعاد 10 لاعبين من منتخب مصر قبل الأمم الأفريقية

مدبولي: رسومات تنفيذية لفصل شبكتي صرف الأمطار والصرف الصحي بالإسكندرية

مخلوق عجيب.. عجل بهيئة مخيفة يرعب أهل قرية

الأرصاد تزف خبرا سارا لمواطني القاهرة .. تفاصيل

وفاة طفل تعرض لصعق عمود إنارة بسبب الأمطار

شاهد.. حنين حسام فتاة التيك توك داخل قفص الاتهام في قضية الاتجار بالبشر

موجة صقيع .. غدا| أول أيام فصل الشتاء

منطقتان بـ حرارة تحت الصفر الليلة .. تحذير جديد من الأرصاد |فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يوتيرن اسم مؤقت.. تعرف على أبطال مسلسل ريهام حجاج الجديد.. صور

وسط بكاء مخرجته.. أبطال فيلم The Matrix يتألقون في العرض الخاص بسان فرانسيسكو

مصر في ثوب روسيا.. الثلوج تكسو الإسكندرية.. لماذا تؤكد الأرصاد تحذيرها اليوم؟

في حفل كامل العدد بالتجمع.. نيكول سابا تحادث أحد معجبيها بمكالمة فيديو

فيديو

آخر تطورات قضية شادي خلف.. وأول تعليق من الفنانة نهلة سلامة على الجدل المثار حول فستانها.. فيديو

فيديوجراف.. جحود الأبناء .. الشيف نصرت يتعرض لانتقادات لاذعة بسبب والدته

حكاية الكوكايين.. هذا ما قاله كريم الهواري عن واقعة "تصادم الشيخ زايد"

ثلوج الإسكندرية ومطروح وتعطيل الدراسة في 7 محافظات.. الطقس يكشر عن أنيابه والأرصاد تحذر

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

خالد الشناوي يكتب: ليس فنا بل انحدار أخلاقي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرازق توفيق

يوم‭ ‬المصريين

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «الوعي» سلاح مواجهة الشائعات

إلهام أبو الفتح

نداء الإمام الأكبر لإنقاذ الأرض

محمود بكرى

معركة الوعي (16)

نهال علام

خرج ولم يعد!

د. ماريان جرجس

إفريقيا.. وعالم ما بعد الجائحة

علاء حيدر

مكاسب هائلة للقطاع الخاص من إيديكس 2021

إبراهيم شعبان

في وداع ميركل "سيدة أوروبا القوية"

اﻟﻤﺰﻳﺪ