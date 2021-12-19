وزيرة دفاع فرنسا: لا نريد العودة إلى الحرب الباردة مع روسيا

قالت وزيرة دفاع فرنسا فلورنس بارلي، اليوم الأحد، إن الدول الغربية يمكن أن تعزل روسيا سياسيا إذا تصاعد التوتر حول أوكرانيا، وشددت على أن فرنسا لا تريد العودة إلى الحرب الباردة مع روسيا.

وبحسب صحيفة “جورنال دومانشي” الفرنسية، قالت فلورنس بارلي: "هدفنا، الذي يشاركنا فيه شركاؤنا الأوروبيون والأمريكيون، هو إقناع السلطات الروسية لكي لا تقوم بخطوة يمكن أن تثير سلسلة دراماتيكية من الأحداث. لكننا لا نريد العودة إلى الحرب الباردة".

وأضافت أنه لتجنب ذلك، يجب عدم السماح بتصعيد النزاع، ومن الضروري التزام الهدوء.

وتابعت: “نرغب في الحفاظ على الحوار مع روسيا، الذي بدأه رئيس الجمهورية في عام 2019. في إطار اللقاء بين وزراء الدفاع والخارجية في روسيا وفرنسا، استخدمنا تعبير -العواقب الاستراتيجية واسعة النطاق . لدينا حوار مفتوح ومباشر مع الروس، لأنه يجب أن نكون قادرين على قول الأشياء لبعضنا البعض بشكل مباشر".