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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الإمارات تعلن موعد عطلة رأس السنة الميلادية للحكومة

علم الإمارات
علم الإمارات

حددت الإمارات، اليوم الأحد، عطلة رأس السنة الميلادية للحكومة الاتحادية، معلنة أنها ستكون يوم السبت الموافق 1 يناير.

وحسب صحيفة "البيان" الإماراتية، قالت هيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بالإمارات، إنه بناءً على النظام الجديد للعمل الأسبوعي في القطاع الاتحادي، فإن السبت 1 يناير سيكون عطلة رأس السنة الميلادية على أن يستأنف العمل يوم الاثنين الموافق 3 يناير 2022.

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وكانت الإمارات أعلنت عن اعتماد نظام جديد للعمل الأسبوعي، ليكون أربعة أيام ونصف يوم عمل أسبوعيًا.

ويتضمن النظام، أن تكون العطلة فيه يومي السبت والأحد، والجمعة نصف يوم عمل إلى 12 ظهراً.

فيما سيكون الدوام الدراسي 4 أيام ونصف بداية من الساعة 7.30 صباحا وحتى الساعة 12 ظهرا، بينما تكون ساعات العمل 8 ساعات بداية من السابعة والنصف وحتي الثالثة والنصف عصرا.

وتضمن النظام أيضا توحيد موعد إقامة وخطبة صلاة الجمعة طوال العام في الساعة 1.15 ظهرا حيث سيتم تطبيق النظام بداية من 1 يناير المقبل.

كما نص النظام علي إمكانية تطبيق ساعات الدوام والعمل عن بعد في الجهات الاتحادية يوم الجمعة. 

الامارات عطلة رأس السنة الميلادية عطلة رأس السنة النظام الجديد للعمل الأسبوعي القطاع الاتحادي بالإمارات

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