المعهد الأمريكي للأمراض المعدية: أوميكرون فيروس غير عادي.. فيديو

عرضت قناة العربية فيديو عن فيروس كورونا، جاء فيه أن متحور أوميكرون فيروس غير عادي وسيصبح مهيمنا قريبا مع انتشاره في كل أنحاء العالم، وهذا جاء في تحذيرات أطلقها أنتوني فاوتشي مدير المعهد الأمريكي للأمراض المعدية.

وأضاف الفيديو إن تحذيرات فاوتشي جاءت بعد تسجيل إصابات متحور أوميكرون في 90 دولة متزامنا مع ارتفاعات متزايدة أيضا بإصابات كورونا عالميا التي اقتربت من 266 مليون إصابة.

وأوضح الفيديو، أن العودة القوية لكورونا مدفوعة بانتشار أوميكرون أعادت دولا كثيرة للمربع الأول لمواجهة الوباء بفرض القيود وتشديدها وتسريع وتيرة التطعيمات.

وتابع الفيديو أن هولندا أصبحت أول دولة تعيد الإغلاق الشامل، وفي أمريكا ظهور أوميكرون في 43 ولاية أمريكية.