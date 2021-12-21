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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنيا يؤكد على التنسيق والتكامل بين الأجهزة بمشروعات حياة كريمة

محافظ المنيا ونائبه
محافظ المنيا ونائبه بالاجتماع

عقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبوزيد، الاجتماع الدوري الأسبوعي، لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بهدف الوقوف على جميع المعوقات وإيجاد حلول سريعة لأية مشكلات قد تظهر والاستمرار في تنفيذ الأعمال وفقا للجدول الزمني المحدد.

جاء ذلك بحضور، رؤساء المراكز المستهدفة، وعدد من وكلاء الوزارات ومديري الهيئات والشركات التنفيذية، وشباب البرنامج الرئاسي.

قال المحافظ، إنه يجري تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بهدف تطوير قرى الريف المصري في 192 قرية و757 تابعا بنطاق 5 مراكز مستهدفة بالمحافظة، مؤكداً أن الهدف من الاجتماع الأسبوعي، هو اكتشاف المشكلات التي تظهر والعمل على حلها بشكل لحظي حتى يتم الانتهاء من المشاريع في جميع القطاعات وفقا للمعايير القياسية، وبكفاءة وجودة عالية.

أكد المحافظ، أن النجاح في تحقيق الأهداف المرجوة من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لن يتحقق إلا بتضافر كافة جهود أبناء المحافظة أنفسهم.

مشدداً على ضرورة التنسيق الكامل بين كافة الجهات الشريكة وأهالي القرى المستهدفة بالتعاون والتنسيق مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ، وكافة الأجهزة التنفيذية، للمساهمة في توفير المتبقي مما تحتاجه المشروعات من أراضي، ستحقق نقلة نوعية في حياة المواطنين، لتوفير حياة كريمة لهم، مؤكداً أن المحافظة بكافة أجهزتها لن تدخر جهدا لتحقيق ذلك الهدف السامي.

ناقش المحافظ، نسب التنفيذ ومعدلات الأداء بقطاعات الصحة، ومياه الشرب والصرف الصحي، والشباب والرياضة والابنية التعليمية، والزراعة والري.

مشيراً إلى أنه يتابع بصفة دورية ومستمرة معدلات تنفيذ المشروعات ميدانياً من خلال عدد من الجولات التفقدية للمشروعات الجاري تنفيذها.

ووجه رؤساء الوحدات المحلية وكافة الأجهزة التنفيذية، بنطاق المراكز التي يجرى بها تنفيذ أعمال التطوير، بالمتابعة الميدانية والتواجد على أرض الواقع والتواصل مع المواطنين داخل القرى وحل المشكلات التي تظهر أمامهم ومتابعة نسب التنفيذ وإزالة المعوقات. 

التنسيق الشيوخ الرئيس عبد الفتاح السيسي محافظ المنيا تطوير قرى الريف المصري مديرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة

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