انطلاق مشروع الخدمة العامة وتنمية المجتمع بجامعة حلوان

فى ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاهتمام بالأنشطة الطلابية بالجامعات المصرية، انطلاق مشروع الخدمة العامة وتنمية المجتمع بمركز التدريب الكشفي والإرشادي لجوالة جامعة حلوان، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة، الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، وتحت إشراف الأستاذ هشام رفعت الأمين المساعد لشئون التعليم والطلاب، الأستاذ راشد محمد عصام مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، الأستاذ طارق اسماعيل مدير إدارة الجوالة والخدمة العامة، الأستاذ محمود رشاد مدير المركز، وقيادة طلابية متمثلة فى الطالب على السيد رئيس اتحاد طلاب الجامعة و الطالب يوسف إبراهيم أمين اللجنة العليا للجوالة و الطالب محمد يسرى أمين مساعد اللجنة العليا للجوالة.

من جانبه أكد الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، على أهمية الأنشطة الطلابية والخدمة العامة وفقا لرؤية مصر ٢٠٣٠ والعمل على تدريب وتأهيل الكوادر الشبابية، في ظل إجراءات احترازية ، حيث تهتم الجامعة بشكل موسع بتنظيم الجلسات والدورات التدريبية الكشفية و الإرشادية.

وقد أوضح الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أهمية تطوير وتعزيز المهارات المهنية والشخصية والاستفادة من الأفكار الإبداعية والابتكارية لجوالة وجوالات جامعة حلوان موضحا أهمية العمل الكشفي فى تمكين الطلاب مهارات القيادة فهم قادة المستقبل.

وقد تم افتتاح أنشطة وفعاليات مركز التدريب الكشفي والإرشادي لجوالى وجوالات جامعة حلوان بمشروع الخدمة العامة وتنمية المجتمع بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة متمثلة فى "الإدارة العامة للجامعات" وجامعة حلوان متمثلة فى الإدارة العامة لرعاية الشباب والاتحاد العام للكشافة والمرشدات والجمعيات المركزية الكشفية والإرشادية.

وفي ذات السياق تم عمل دهانات داخل الحرم الجامعي وزيارة دور الأيتام وذوى الاحتياجات الخاصة بمنطقة حلوان وتقديم الملابس والهدايا التذكارية و لعب للأطفال .

هذا ويقدم المركز البرامج التدريبية الاتية ( دورة تدريبية لتنمية مهارات الجوالين و الجوالات - دورة تدريبية لرواد الرهوط - دورة مساعد قائد وحدة كشفية) ويتضمن برنامج الدورات محاضرات متنوعة بين العملى و النظرى والاون لاين بالاستعانة بمجموعة من المدربين والمحاضرين للتحدث عن (تاريخ الحركة الكشفية والإرشادية - التعريف بالحركة الكشفية والإرشادية - المهارات الكشفية و متمثلة فى انواع النيران والقياسات والارتفاعات والاسعافات الاوليه للأزمات والكوارث وكذلك الحبال والعقد والربطات - إدارة الذات - ورشه فنيه - اعداد الابحاث والتقارير - ورشة ثقافية - التقاليد الكشفية - تقديم العروض و التطبيقات ).

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