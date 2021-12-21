عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

حصاد 2021| معهد إعداد القادة.. تطوير للبنية التحتية وعقد ورش عمل للطلاب

الدكتور كريم همام
الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة

طفرة جديدة شهدها معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي في فترة وجيزة بقيادة الدكتور كريم همام مدير المعهد، والدكتور حسام الدين مصطفى، والدكتور عبد المنعم الجيلانى وكلاء المعهد، حيث تم عقد العديد من الدورات التدريبية والبرامج التدريبية ومنها الدورة التدريبية لأعضاء البعثات والمهمات العلمية.

وأقيم  معسكرين، بالأضافة إلى الدورة التدريبية لإعداد القيادات الشبابية تحت شعار أنت أقوى من المخدرات، الاستراتيجية الوطنية للشباب والنشء لطلاب الاتحادات الطلابية والأسر الطلابية، الملتقى الدولي لتراث الشعوب،  تدريب الكوادر الأكاديمية بالمعاهد  وكذلك تدريب طلاب المعاهد على المشروع الرئاسي مودة، والمعسكر التدريبي لإعداد القيادات الشبابية تحت شعار سفراء التطوع، والمعسكر الكشفي لإعداد قيادات شباب الجوالة بالمعاهد العليا والمتوسطة، وبرنامج إعداد القادة العام ملتقى الأسر الطلابية بالجامعات.

ذلك إلي جانب برنامج إعداد القادة العام لمعاونى أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، برنامج إعداد القادة للطلاب المتميزين بالجامعات المصرية بمدينة الشباب بالغردقة، برنامج إعداد القادة التخصصى  الدورة الصيفية الشاطئية للجامعات وقد عقد على معسكرين، إلى جانب برنامج إعداد القادة التخصصى للسادة مديرى رعاية الشباب بالجامعات المصرية بالمدينة الشبابية بأبى قير بالإسكندرية، برنامج القائد المبدع، البرنامج التدريبى لإعداد الطلاب المشاركين فى أعمال تنظيم الفعاليات المختلفة والأعمال اللوجستية بالوزارة.

وشهد معهد إعداد القادة خلال عام 2021 بروتوكول تعاون بين الاتحاد الرياضي المصري للجامعات ومعهد إعداد القادة، وايضا بروتوكول تعاون مشترك بين المعهد وجامعة قناة السويس، وايضا جامعة بنها لإنشاء مركز إعداد القادة داخل الجامعتين لإدماج وإعداد الكوادر الشبابية، وكذلك بروتوكول تعاون بين المعهد وجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا .

انطلاق مشروع الخدمة العامة وتنمية المجتمع بجامعة حلوان

كما استقبل مدير معهد إعداد القادة مديرى مراكز إعداد القادة بجامعتى قناة السويس وبنها لبحث سبل التعاون وتفعيلًا لبروتوكولات التعاون، إلى جانب قيام مدير معهد إعداد القادة بزيارة مركز العزيمة لعلاج الإدمان بمدينة الغردقة وثمن سيادته على الجهود الحثيثة والبناءة والدور الريادى للقيادة السياسية لإقامة مثل تلك المراكز، كما شارك مدير معهد إعداد القادة بندوة القيادة الإيجابية خلال معسكر قادة المستقبل 7 بجامعة بنها، وكذلك مشاركة وكيل معهد إعداد القادة فى فعاليات المبادرة الطلابية "الحكاية مصرية" بجامعة قناة السويس، وأيضا شارك معهد إعداد القادة فى رعاية مشروع سفراء الأزهر والذي أقيم تحت شعار تأهيل القيادات الأزهرية، وبمشاركة وكيل معهد إعداد القادة فى البرنامج التدريبى الخاص بالمشروع .

إلي جانب مشاركة معهد إعداد القادة فى معسكر إعداد القادة الفوج 14، وكذلك الفوج 15 والفوج 16، وأيضا معسكر إعداد القادة الفوج 17 و18، وذلك بالتعاون مع مركز إعداد القادة بجامعة قناة السويس.

وفي ذات السياق شارك طلاب معهد إعداد القادة فى تنظيم ثلاث فاعليات لوجستية خاصة بوزارة التعليم العالي حيث شارك الطلاب المتطوعين بعد اجتيازهم برنامج إعداد القادة في تنظيم مؤتمر التحول الرقمى، كما شاركوا فى تنظيم فعاليات إعلان نتائج مسابقات الجامعات للعام الجامعى 2020-2021، كما شارك الطلاب المتميزين بالمعهد فى تنظيم المنتدى العالمي الثاني للتعليم العالي والبحث العلمي وأيضا تنظيم المؤتمر الذي أقيم على هامش المنتدى .

كما أقيم بمعهد إعداد القادة حفل تخريج دفعة التطوع 2021 واستقبال المتطوعين الجدد، وأيضا شهد المعهد إحتفالية اليوم العالمي للتطوع 2021 بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى وصندوق مكافحة الإدمان.

وجدير بالذكر أن خلال عام 2021 تم تطوير البنية التحتية لمعهد إعداد القادة  وتم تغيير فكر ورش العمل المعتادة، وتم عمل خمس ورش عمل حتى يتسنى للجميع الاستفادة منها، حيث يعد ه‍دف المعهد الأساسي تدريب وتأهيل الشباب وبالتالي بدلًا من أن  يتمحور الأمر حول الندوات فقط داخل المعهد تم إضافة ندوات وورش عمل خلال المعسكر التدريبي بالإضافة إلى إقامة الأنشطة الرياضية . 

معهد اعداد القادة وزارة التعليم العالى الدكتور كريم همام الدورات التدريبية اخبار التعليم حصاد 2021

ترشيحاتنا

الدوري المصري.. سموحة يعمق جراح الإسماعيلي ويخطف منه فوزا قاتلا

الحكومة الفلسطينية تشيد بمبادرة الرئيس السيسي لإعادة إعمار قطاع غزة

فرمان من كيروش.. تأجيل بداية معسكر منتخب مصر لـ أمم أفريقيا

التعليم توجه المديريات بإعداد فيلم وثائقي لإنجازات الدولة في 7 سنوات |تفاصيل

كيف أحسب الزكاة على المحل التجاري؟.. الإفتاء تجيب

فعاليات مؤتمر المبادرون.. بنك ناصر يطرح عربات نقل تشاركي لذوي الاحتياجات الخاصة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد ناري من إيمي سمير غانم حول حقيقة حجابها

الصحة العالمية : أوميكرون قد يكون حلا لآزمة كورونا

طلب مفاجئ من محمد صلاح لإدارة ليفربول بشأن تجديد عقده

رحيل الونش عن الزمالك .. شوبير يفجر مفاجأة

بالقانون.. أحذر ارتكاب هذه الأفعال يعرضك للحبس وغرامة 100 ألف جنيه

لاستشعار الحرج.. إحالة قضية حسن راتب وعلاء حسانين في تهريب الآثار الكبرى لدائرة أخرى

محافظ الجيزة يعتمد جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول لعام 2021/2022.. شاهد

«2400 جنيه».. تطبيق زيادة الحد الأدنى لـ أجور القطاع الخاص يناير المقبل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نزل على ركبته.. شاهد لفتة إنسانية من أبوالغيط مع طفل إماراتي

بعد تشوه وجهها.. ظهور الأميرة مريم لأول مرة في احتفال بـ جامعتها|فيديو

الفيروس يزداد خطورة.. المدة التي يحتاجها أوميكرون حتى ظهور الأعراض تخيف العلماء

نشرة المنوعات.. لبؤة تحتضن رجلًا بدلًا من افتراسه.. راكب قطار مسلم يتعرض للهجوم بسبب الصلاة.. ورضيع ينطق لأول مرة بكلمات غريبة

فيديو

نقيب المأذونين يرفض حبس الرجل حال زواجه بأخرى دون استئذان زوجته.. ما القصة؟

ابنة عفاف راضي تكشف تفاصيل تعرضها لـ التحرش .. فيديو

منهم ميسي.. مشاهير عانوا من مرض التوحد وتغلبوا عليه.. تعرف عليهم (فيديو)

ماتت فجأة قبل الاختلاء بها في شقة زميله .. صديق فتاة كفر شكر يكشف تفاصيل وفاتها "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

خالد الشناوي يكتب: ليس فنا بل انحدار أخلاقي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

حكاية رقم 60 مع المصريين

مجدي أبوزيد

السوشيال ميديا وثيقة طلاق الفنانين

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 11 “

إيمان الدربي

حصاد المرأة المصرية

عبد الرازق توفيق

يوم‭ ‬المصريين

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «الوعي» سلاح مواجهة الشائعات

إلهام أبو الفتح

نداء الإمام الأكبر لإنقاذ الأرض

محمود بكرى

معركة الوعي (16)

اﻟﻤﺰﻳﺪ