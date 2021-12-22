عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الدكتور عوض تاج الدين لـ أحمد موسى : مصر بخير ومفيهاش شلل أطفال.. علاج كورونا في الصيدليات قريبًا.. المصابون بـ «أوميكرون» قادمون من الخارج والوضع ليس خطيرًا

الدكتور تاج الدين
الدكتور تاج الدين يكشف لـ أحمد موسى تفاصيل الوضع الصحي بمصر

مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة لـ أحمد موسى :

  •  وضع أوميكرون في مصر غير مُقلق
  • مصر بخير مفيهاش شلل أطفال ومش عاوزين يجيلها تاني 
  • إنتاج علاج كورونا في مصر وطرحه في الصيدليات قريبًا
  • مصر اقتربت من تطعيم 50 مليون شخص بلقاحات كورونا 

 

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد» العديد من التفاصيل الصحية في مصر وآخر مستجدات متحورات فيروس كورونا، مؤكدا أن إنتاج علاج كورونا في مصر وطرحه في الصيدليات قريبا.

وطمأن «تاج الدين» المصريين بشأن الوضع في مصر غير مقلق بخصوص متحور «أوميكرون»، وأن الدولة مستعدة لمواجهته في المطارات، مشيرا إلى أن مصر اقتربت من تطعيم 50 مليون شخص بـ لقاح فيروس كورونا.

وضع أوميكرون في مصر مطمئن

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، إن التغيرات في شكل الفيروسات أمر طبيعي، وإذا استمر فيروس كورونا سنسمع عن متحور جديد كل فترة.

وأضاف  «تاج الدين»  أن الوضع في مصر غير مقلق بخصوص متحور أوميكرون، وأنها مستعدة لمواجهته في المطارات، مشيرا إلى أن الحالات في مصر محدودة وكلها من خارج البلاد، والموقف مطمئن، ولن تظهر أي تغيرات خطيرة أو انتشار له.

وأوضح محمد عوض تاج الدين، أن الموجة الرابعة لم تصل إلى الذروة وهناك نوع من التذبذب في الموجة الرابعة والأمر مطمئن.

وعن متحور أوميكرون، قال محمد عوض تاج الدين، إنه ينتشر بشكل أكبر، مقارنة بـ المتحورات الأخرى، ولكن أعراضه أقل من المتحورات السابقة، مشيرًا إلى أنه يسجل إلتهابات في الجزء العلوي من الجهاز التنفسي ولكنه لم يصل إلى الالتهاب الرئوي حتى الآن.

وأوضح  محمد عوض تاج الدين، أن متحور أوميكرون يستجيب للعلاج، ولكن يجب أن يأخذ الجميع الحذر واتباع الإجراءات الاحترازية والوقاية والاحتياطات اللازمة.

إنتاج علاج كورونا في مصر وطرحه في الصيدليات قريبًا

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، إن مصر ستنتج أقراص ميرك لعلاج مصابي كورونا حال موافقة هيئة الدواء المصرية بشكل رسمي.

وأضاف «تاج الدين»، أن شركتي فايزر وميرك أنتجتا الأقراص لعلاج فيروس كورونا وحصلتا على التصريحات لتداوله، مشيرا إلى أن شركة ميرك حصلت على التصريح بتاريخ 30 نوفمبر 2021، وفايزر حصلت على التصريح في 15 ديسمبر، موضحًا أن الدولة الوحيدة اللي استخدمته هي المملكة المتحدة.

وأوضح أن مصر سوف تنتج دواء ميرك لعلاج مصابي كورونا خلال شهر أو شهرين حال موافقة هيئة الدواء المصرية، على أن يتم طرحه في الصيدليات.

وتابع أن الدواء يؤخذ بالفم ولا يحتاج المصاب أن يذهب إلى المستشفى، مشيرًا إلى أنه لا يغني عن أخذ اللقاح ولكنه يحد من الأعراض والمضاعفات من المراحل الأولى للمصابين بفيروس كورونا.

مصر خالية من شلل الأطفال

وعن حملات التطعيم ضد مرض شلل الأطفال، قال الدكتور تاج الدين أن هذا المرض انتهى من مصر نهائيا بملحمة حقيقية بتوفير اللقاحات والحملات المتنقلة للتطعيم عندما كنت وزيرا للصحة والسكان ومصر، حققت الدولة منذ عام 2005 انجازا في ذلك، بمنهج علمي في ادارة الحملات يدرس في الخارج بأنها نجحت في توجيه الحملات المتنقلة لتشمل كل المصريين في كل بقاع الجمهورية وكذلك الحملات من بيت لبيت ومن شقة لشقة وفي محطات السكة الحديد.  

وأضاف تاج الدين أن حملة التطعيم القومية التي انطلقت تستهدف الأطفال من سن يوم الى 5 سنوات لحمايتهم من اي سلالة متطورة قد تظهر من الفيروس والتطعيم يحمي الاطفال ولو اصيب الطفل بالفيروس يكون من السهل خروجه من جسمه عن طريق عمليات الاخراج العادية، ولكن أؤكد ان مصر بفضل الله خالية من شلل الاطفال.   

مصر اقتربت من تطعيم 50 مليون شخص بلقاح كورونا

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، إن هناك إقبالا شديدا من المواطنين للحصول على لقاح كورونا خلال الفترة الحالية، مؤكدًا أن هناك متابعة دقيقة لهذا الأمر.

وأضاف «تاج الدين»، أن مصر اقتربت من تطعيم من 50 مليون شخص حصلوا على الجرعة الأولى من لقاحات كورونا، مؤكدًا أن جميع الجرعات متوفرة.

وأوضح أن الدولة أعلنت عن الجرعة التنشيطية لبعض الفئات الذين حصلوا على الجرعة الثانية منذ 6 أشهر من أخذ الجرعة الأخيرة.

وطالب محمد عوض تاج الدين المواطنين بضرورة الحذر واتباع كافة الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات للحد من انتشار الفيروس.

السيطرة على فيروس كورونا أصبحت صعبة

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، إن السيطرة على فيروس كورونا أصبح صعبًا لأنه أصبح فيروسًا متوطنًا.

وأوضح «تاج الدين» ، أن التغيرات في شكل الفيروسات شئ طبيعي، ومع استمراره سيكون هناك متحورات جديدة الفترة القادمة.

وأضاف مستشار الرئيس للشؤون الصحية،: "ما يهمنا هو درجة انتشار فيروس كورونا وأي متحورات تصدر منه، لافتًا إلى أن الإنفلونزا الموسمية تنقل العدوى من شخصين إلى 4 أشخاص، بينما كورونا يصيب حتى 6 أشخاص.

 

 

مصر أحمد موسى لقاح فيروس كورونا فيروس كورونا على مسئوليتي الإعلامي أحمد موسى محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية عوض تاج الدين كورونا فى مصر برنامج على مسئوليتي تحورات فيروس كورونا الموجة الرابعة مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة دكتور محمد عوض تاج الدين متحورات فيروس كورونا أوميكرون في مصر متحور اوميكرون شلل الاطفال

موضوعات متعلقة

عبد الغفار: بروتوكول تعاون بين مستشفى الرمد وجامعة أسيوط لإجراء العمليات الكبرى

خلال ندوة جامعية.. أكرم القصاص وشادي زلطة يستعرضان أهمية المشروعات القومية

لتأهيل المهندسين حديثي التخرج.. دورة مجانية عن أساسيات نظم الخلايا الشمسية المتصلة على الشبكة

لشعراء الفصحى والعامية.. "الكتاب الذهبي" يُطلق المرحلة الثانية من حملة دعم اكتشاف المواهب

مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية: نقدم الدعم الكامل لمشروع محطة الضبعة النووية

حدث ليلا.. الصحة : تسجيل 879 إصابة جديدة بفيروس كورونا..الخارجية: تكرار استهداف ميليشيا الحوثي للإبرياء تهديدا لأمن واستقرار السعودية..معدل النمو في مصر 4 أضعاف الصين

نقيب المهندسين: المجلس الأعلى يوافق على تشكيل اللجنة العليا للانتخابات برئاسة وزير الاتصالات الأسبق

الشباب المصرى يشارك فى نموذج محاكاة للمؤتمر الدولى لمكافحة الفساد.. فيديو

ترشيحاتنا

أهم المشروعات القومية..«توشكى» يستصلح نصف مليون فدان ويخلق دلتا جديدة في الصحراء

وفاة الأمير نهار بن سعود بن عبد العزيز آل سعود

رشوان توفيق عن دلال عبد العزيز: شوفتها لابسه أخضر.. وكنا نتبارى في العبادة وقراءة القرآن

درجة الحرارة تحت الصفر.. عمر كمال يشارك جمهوره تفاصيل رحلته إلى تركيا

طارق الشناوي عن أزمة محمد رمضان في العراق: الموضوع أكبر منه بكثير

هل يجوز أن يكون ولي الزوجة هو الشاهد؟ سؤال غريب ترد عليه دار الإفتاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد ناري من إيمي سمير غانم حول حقيقة حجابها

الأرصاد الجوية توجه تحذيرا هاما لقائدي السيارات.. فيديو

لماذا لا تدخل الملائكة بيت منْ يؤخر غسل الجنابة؟ معلومات لا يعرفها الكثير

بديل للميكروباص.. هل يقضى الأتوبيس الترددي على أسطورة "وحوش الأسفلت" أعلى الدائري؟

خطر كبير يهدد أوروبا.. تحذير عاجل من الصحة العالمية بشأن متحور أوميكرون

رحيل الونش عن الزمالك .. شوبير يفجر مفاجأة

قبل محاكمة كريم الهواري.. المشدد 15 سنة لسائق تسبب في وفاة 4 أشخاص بدائري الهرم

بالقانون.. أحذر ارتكاب هذه الأفعال يعرضك للحبس وغرامة 100 ألف جنيه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أزمات نقيب الموسيقيين.. كيف واجه هاني شاكر اتهامات عبدة الشيطان ومطربي المهرجانات؟

بدون حجاب.. الصور الأولى من حفل زفاف ابنة الفنان ماجد المصري

وصول أولى رحلات نوفا آير السويدية إلى مطار الغردقة.. صور

العندليب اختار اسمها الفني.. كيف تجرأت نجلاء فتحي وطلبت الزواج من حمدي قنديل؟

فيديو

زوج فاطمة عيد: ألفت لها 30 أغنية في مسلسل واحد

يا بتاع الورد.. فاطمة عيد تشدو بأشهر أغانيها في صدى البلد

فيديو جراف.. مفاجأة صادمة في تقرير الطب الشرعي عن تحليل كريم الهواري

بحب المايوه واللبس الخفيف.. أبرز تصريحات مثيرة لـ رانيا يوسف

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

حكاية رقم 60 مع المصريين

مجدي أبوزيد

السوشيال ميديا وثيقة طلاق الفنانين

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 11 “

إيمان الدربي

حصاد المرأة المصرية

عبد الرازق توفيق

يوم‭ ‬المصريين

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «الوعي» سلاح مواجهة الشائعات

إلهام أبو الفتح

نداء الإمام الأكبر لإنقاذ الأرض

محمود بكرى

معركة الوعي (16)

اﻟﻤﺰﻳﺪ