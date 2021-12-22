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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

فريق طبي في برشلونة يتوصل لعلاج سرطان الدم بدون كيماوي.. استشاري يوضح

مريضة بـ سرطان الدم
مريضة بـ سرطان الدم

قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس قسم المناعة بجامعة عين شمس، إن الأبحاث لازالت تجرى على اكتشاف علاجات للأمراض شديدة الخطورة، والتي منها: السرطان.

 

وأضاف أشرف عقبة ، في مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الورد" المُذاع على فضائية "تن"، أن هناك فريق طبي في برشلونة توصل لعلاج تام لسرطان الدم بدون العلاج الكيميائي، مشيراً إلى أن هذا العلاج والبحث تم تجريبه على 18 حالة فقط.

 

وعقب رئيس قسم المناعة بجامعة عين شمس قائلاً: "بالتالي هذا قد يكون بشرة خير لمرضى السرطان، ولكن بعض نتائج الأبحاث  لما بتكون على أعداد محدودة .. منقدرش ناخد منها ارشادات ونعممها على كل الناس".

 

وتابع أشرف عقبة، أنه لابد من فحص هذه النتائج من خلال مراكز الابحاث المتخصصة، لأنها تندرج تحت الدراسات المُحكمة، حيث إن يتم تجريبة العلاج على أعداد كثيرة من المرضى في مراكز مختلفة.

 

وواصل رئيس قسم المناعة: "إذا وصل البحث إلى هذا المستوى، فهذا يعني أنهم توصلوا إلى نتائج مبشرة،  أما إذ  كان البحث على أعداد محدودة، فيكون هذا البحث بادرة أمل وبالتالي يتم عمل مجموعة أُخرى من الأبحاث للتأكد من نتيجة البحث".

 

ونوه أشرف عقبة، أن سرطان الدم يعتبر من أنواع السرطانات الخطيرة، معقباً: "فاكتشاف العلاج تعتبر خطوة للأمام".

فريق طبي برشلونة علاج تام لسرطان الدم العلاج الكيميائي استشاري مناعة أشرف عقبة

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