الصحة : إطلاق 3 قوافل طبية ضمن مبادرة حياة كريمة بالمحافظات

أعلنت وزارة الصحة والسكان ، إطلاق 3 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية ( حياة كريمة) ، وذلك يومي 23 و 24 ديسمبر للكشف والعلاج مجانًا .

وأكدت وزارة الصحة والسكان ، أن التخصصات الطبية تشمل ( نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الأطفال الباطنة - الأنف والأذن- العظام - الجراحة - الرمد الأسنان - القلب - الجلدية - خدمات الأشعة والتحاليل ) .

وأوضحت وزارة الصحة والسكان أن القوافل تشمل محافظات ( الوادي الجديد - الشرقية - الدقهلية) .

"الصحة" تطلق 51 قافلة طبية مجانية بمحافظات الجمهورية خلال النصف الاول من ديسمبر

أطلقت وزارة الصحة والسكان، في وقت سابق 51 قافلة طبية مجانية في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية، خلال النصف الأول من شهر ديسمبر، بجميع محافظات الجمهورية ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة".

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن القوافل الطبية تم توجيهها للقرى الأكثر احتياجًا والمحافظات الحدودية مع الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأشار "عبدالغفار" إلى أن القوافل ضمت كافة التخصصات الطبية من الباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، ونساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية، على أن يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

وأضاف "عبدالغفار" أن أولى هذه القوافل تم إطلاقها بمناطق مركز شباب كسفريت في مدينة فايد بمحافظة الإسماعيلية، والثامنة بذور بمركز النوبارية في محافظة البحيرة، وزاوية العوامي - الجفيرة مركز الضبعة محافظة مطروح، وهلا مركز ميت غمر محافظة الدقهلية، ودلجا مركز دير مواس محافظة المنيا، ومركز طبي المحروسة بحي السلام ثاني محافظة القاهرة، كما تم إطلاق 5 قوافل طبية أخرى خلال يومي 7، و8 ديسمبر الجاري، في مناطق نرسا مركز طوخ محافظة القليوبية، ومنطقة الخير -ادالديت مركز شلاتين محافظة البحر الأحمر، والنهضة مركز الفرافرة محافظة الوادي الجديد، والقبابات بحي أطفيح محافظة الجيزة، وجحدم مركز منفلوط محافظة أسيوط، مشيرًا إلى أن عمل القافلة يستمر لمدة يومين متتاليين.