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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة دمياط

خلال النصف الأول من 2022.. إطلاق قوافل طبية مجانية في 46 قرية بدمياط

صدى البلد

أعلنت مديرية الصحة بدمياط عن خطتها لاستكمال القوافل الطبية المجانية، حيث من المقرر إطلاقها بـ ٤٦ قرية بمراكز المحافظة، وذلك خلال النصف الأول من العام المقبل.

يأتى هذا تحت رعاية الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، القائم بعمل وزير الصحة والسكان.

وتتضمن تلك القوافل جميع التخصصات الطبية، إلى جانب معمل وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان بالإضافة إلى وحدة للأشعة وأخرى السونار. 

وتوضح الجداول الآتية أماكن ومواعيد القوافل بداية من يناير 2022 حتى شهر يونيو من نفس العام. 

 

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دمياط وزير الصحة محافظ دمياط وزير التعليم العالي خالد عبد الغفار

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