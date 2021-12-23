صحة النواب: فتح حوار مجتمعي لمناقشة مشروع قانون المجلس الصحي المصري.. الأسبوع المقبل

قالت النائبة، إيناس عبد الحليم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن الاسبوع المقبل سيشهد حوار اجتماعيا حول مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن المجلس الصحي المصري، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب.

و أوضحت “ عبد الحليم ” فى تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد ” أن مشروع القانون الجديد يستهدف تطوير مستوى التدريب الطبي والصحي للأطباء والعاملين في مختلف التخصصات الصحية ولخريجي الكليات الطبية والصحية المختلفة، واختبارهم للتحقق من استيفائهم للتأهيل الكافي للممارسة الطبية والصحية الآمنة، لضمان تحسين الخدمات الصحية في مصر، وفقاً للسياسة الصحية والطبية العامة للدولة، ورفع المستوى العلمي والتطبيقي للأطباء والعاملين في مختلف التخصصات الصحية.

وأشارت عضو صحة النواب إلى أن اللجنة وجهت الدعوة لوزراء الصحة السابقين وأساتذة الجامعات ومن بينهم الدكتور حسين خالد، والدكتور عادل العدوى وغيرهم من أصحاب العلم.