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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد يوسف يكتب روشتة فوز الأهلي أمام الرجاء في السوبر الأفريقي

صدى البلد

أكد محمد يوسف نجم ومدرب الأهلي السابق أن مباراة السوبر الأفريقي أمام الرجاء المغربي اليوم صعبة ويجب علي المارد الأحمر أن يلعب بشخصيته. 

 

وأضاف في تصريحات عبر أثير “ اون سبورت اف ام ” أن الاهلي يجب أن يحترم المنافس وان يلعب بتركيز وحرص خاصة وأن الرجاء فريق كبير يمتلك للاعبين على أعلى مستوى مشددا أن كرة القدم تنصف من يجتهد ويحترم المنافس. 

 

وأضاف أن لاعبي الأهلي لديهم خبرات دولية كبيرة لذلك قلت تؤثر عليهم نتيجة المنتخب في بطولة كأس العرب مشددا أن بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق بالتأكيد عقد جلسات نفسيه معهم لازاله اي غضب أو تأثير سلبي. 

 

وتابع أن الاهلي يمتلك العديد من الاعبين المميزين حيث يجب علي موسيماني وضع سيناريوهات عديدة في حال اشتكي اي للاعب من الإجهاد أثناء المباراة. 


يلتقي الأهلي  مع نظيره الرجاء البيضاوي المغربي، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة السابعة مساءً، على لقب كأس السوبر الإفريقي، باستاد أحمد بن علي في الدوحة في نسختها الثلاثين.

ويستعد الأهلي لتسجيل ظهوره العاشر في البطولة، بعدما توج في يوليو الماضي ببطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه، عقب فوزه 3 / صفر على كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في المباراة النهائية للمسابقة القارية، التي يحمل الفريق الأحمر الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بها.

ويغيب عن الأهلي كل من صلاح محسن للإصابة، وأحمد سيد غريب لأسباب فنية، في المقابل انضم المدافع محمود متولي رغم إصابته من أجل عرضه على المختصين في مستشفى أسباير بالعاصمة القطرية، بسبب تكرار إصاباته في الفترة الأخيرة.

وجاءت قائمة الأهلي  كالتالي:
حراس المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء.

خط الدفاع: رامي ربيعة وبدر بانون ومحمود متولي وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد ومحمد هاني وكريم فؤاد وأكرم توفيق.

خط وسط: عمرو السولية وحمدي فتحي وأليو ديانج ومحمد محمود وعمار حمدي ومحمد مجدي أفشة وأحمد عبد القادر وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات وأحمد نبيل كوكا.

خط الهجوم: لويس ميكيسوني وبيرسي تاو ووليد سليمان ومحمود عبد المنعم كهربا ومحمد شريف وحسام حسن.

وخاض الأهلي مباراتين وديتين استعدادًا لمباراة السوبر الأفريقي، حيث تعادل مع طلائع الجيش بهدف لمثله، وحقق الفوز على سموحة 5-1.

موسيمانى طاهر محمد طاهر السوبر الإفريقي صلاح محسن محمد يوسف قطر كهربا الأهلى

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