هالة السعيد: نسعى لتحويل 65 % من سكان مصر إلى ثروة منتجة

هنأت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية منظمة اليونيسف بمرور 75 عاما على إنشائها.

وقالت هالة السعيد خلال كلمتها في الاحتفالية: تعتز مصر بالتعاون الممتد والمتواصل مع المنظمات الفاعلة في العمل التنموي في مقدمتها اليونيسف.

واضافت وزير التخطيط: الاطفال والشباب يمثلون 65% من عدد سكان مصر لذا نسعى لتحويل هذه الثروة الي طاقة منتجة لافتة إلي أن رؤية مصر 2030 تهدف إلي تعزيز التنمية البشرية واعطاء أهمية كبرى للاطفال والمساواة بين الجنسين.

وتابعت السعيد: تحرص مصر على مواكبة كل التطورات العالمية واهتمت بالتعليم الفني والتوسع في إنشاء المدارس التطبيقية والجامعات التكنولوجية.

وانطلقت منذ قليل احتفالية منظمة اليونيسف بمرور 75 عاما على إنشاءها وسط حضور حافل لعدد من المسؤولين.



وحضر اللقاء كلا من خالد العناني وزير السياحة والاثار، هالة السعيد وزيرة التخطيط، نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، ورانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي.

ويأتي ذلك تحت رعاية وبحضور سامح شكري وزير خارجية جمهورية مصر العربية كما تتضمن الفاعلية حفل توقيع مع سفيرة النوايا الحسنة ليونيسف في مصر، الفنانة دنيا سميرغانم.