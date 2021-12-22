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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب تهديد روسيا.. إجراءات عسكرية عاجلة لـ حلف الناتو

حلف الناتو
حلف الناتو

ذكرت صحيفة دويتشه فيله الألمانية، اليوم الأربعاء، أن حلف الناتو رفع مستوي الاستعداد القتالي لقوات الرد السريع التابعة له، وذلك بسبب بعد التهديد الروسي بالرد العسكري علي توسع الحلف في شرق أوروبا.

ونقلت الصحيفة الألمانية، عن دبلوماسي رفيع في الحلف لم تذكر اسمه، أنه "نظرا لحشد القوات الروسية بالقرب من الحدود مع أوكرانيا، رد الناتو بأول إجراء عسكري ملموس ورفع استعداد قواته للرد السريع البالغ عددها 40 ألف فرد".

ووفقا للمسؤول، فإن يتعين على "المجموعة العملياتية المشتركة ذات الجاهزية العالية جدا" (VJTF)، التي هي جزء من قوات الردع السريع، أن تكون اعتبارا من يوم الاثنين "في جاهزية للانتشار في منطقة الأزمة في غضون خمسة أيام"، في حين كانت هذه الفترة سبعة أيام في وقت سابق.

وأضافت الصحيفة، أنه تم أيضا رفع جاهزية وحدات أخرى تابعة لقوات الرد السريع مثل القوات الخاصة ووحدات الدعم اللوجستي.

وحسب الصحيفة الألمانية، فإن مجلس شمال الأطلسي اتخذ القرار بهذا الخصوص الأسبوع الماضي، مع أن الصحيفة شددت على أن المتحدث الرسمي باسم الحلف لم يؤكد هذه المعلومة، واكتفى بالإشارة إلى أن "سياسة الناتو تجاه روسيا تبقى ثابتة (وتتمثل في) الدفاع والحوار".
 

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وفي وقت سابق من اليوم، حذر وزير خارجية روسيا، لافروف المسؤولين في أوكرانيا من المواجهة العسكرية، وقال إن روسيا سترد على أي استفزازات، غير أن الدبلوماسي قال إن "الخيار متروك لشركائنا".

وبحسب قوله، "حقيقة أن السلطات الأمريكية كانت سريعة للغاية فيما يتعلق بتنظيم المفاوضات المستقبلية بين البلدين، أعتقد أنها علامة إيجابية، بغض النظر عن العمل الجوهري الذي ينتظرنا".

وأضاف لافروف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال في وقت سابق إن روسيا "لديها كل القدرات اللازمة لضمان رد عسكري وفني كامل على أي نوع من الاستفزازات التي قد تتكشف من حولنا".

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