البيت الأبيض يكشف تفاصيل المناقشات الإسرائيلية الأمريكية حول إيران

أكد البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، على مناقشة مسئولين أمريكيين وإسرائيليين الحاجة إلى مواجهة كل جوانب التهديد الذي تفرضه إيران.

وقال البيت الأبيض في بيان له: "مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون ناقشوا برنامج إيران النووي وأنشطتها المزعزعة للاستقرار ودعمها للوكلاء الإرهابيين".

واضاف البيت الأبيض: "المسؤولون الأمريكيون والإسرائيليون اتفقوا على أن التقدم السريع لبرنامج إيران النووي "تهديد خطير"".

وتابع: "المسؤولون الأمريكيون والإسرائيليون اتفقوا على أن البرنامج النووي الإيراني يهدد المنطقة والاستقرار الدولي".

ومن ناحية أخرى، قال الرئيس الإسرائيلي اسحاق هرتسوج، اليوم "الأربعاء"، إن إيران قنبلة موقوتة تهدد إسرائيل والشرق الأوسط بأكمله.

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية، أكد هرتسوج، على ضرورة تحييد التهديد الإيراني، سواء تم التوصل إلى اتفاق في المحادثات الجارية بين الدول العظمى وإيران في العاصمة النمساوية، فيينا، أو لم يتم التوصل إلى اتفاق.

جاءت تصريحات هرتسوج، خلال مراسم تخريج دورة طيارين، وأشار خلالها إلى أن الأخطبوط الإيراني يواصل إرسال أذرعه إلى كافة أنحاء منطقة الشرق الأوسط، خاصة إسرائيل.