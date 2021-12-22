عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لاستمرار هطول الأمطار .. تعطيل الدراسة بالإسكندرية غدًا

موجة من الطقس السئ
موجة من الطقس السئ تجتاح الاسكندرية

أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تعطيل الدراسة غداً الخميس الموافق 23 ديسمبر 2021 بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية ( طلاب ومعلمون ) بنطاق المحافظة. وذلك نظراً لاستمرار موجة الطقس السيئ والأمطار الغزيرة التي تتعرض لها المحافظة.

أقرأ أيضًا:

صاحب المنزل طردها .. القصة الكاملة لسيدة افترشت كورنيش الإسكندرية أثناء الأمطار

وأصدر المحافظ تعليماته بمنح الموظفة التي ترعى طفلاً أو أكثر يقل عمره عن اثني عشرة سنة ميلادية إجازة استثنائية غداً الخميس 23 ديسمبر، وذلك حفاظاً على سلامة وأمن أبنائنا الطلاب.

ويستثنى من ذلك، القيادات، وأطقم العمل والنوباتجيات ، وفق الاحتياجات التى يحددها مديروا الإدارات التعليمية.

ويأتي ذلك فى إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاطا علي سلامة المواطنين.

الاسكندرية المعاهد الأزهرية المدارس الحكومية تعطيل الدراسة الطقس السيئ محافظ الاسكندرية

موضوعات متعلقة

ندوة تعريفية بمبادرة النشر العلمي الحُر في جامعة الإسكندرية

استمرارا للطقس السيئ.. سقوط أمطار متوسطة في الإسكندرية

صاحب المنزل طردها .. القصة الكاملة لسيدة افترشت كورنيش الإسكندرية أثناء الأمطار

محافظة الإسكندرية: ضعف وانقطاع المياه بـ9 مناطق.. تعرف عليها

فوز مدرستي سيدي بشر والصديق بمسابقة مستقبل وطن لأوائل الطلبة بإدارة المنتزه

محافظ الإسكندرية: متابعة لحظية لموجة الطقس السيء ولا تعطيل لحركة المرور

الاسكندرية تحتل المركز الثاني في تحصين الماشية ضمن الحملة القومية الثانية

رفضت ترك الشارع… أول تعليق من التضامن على صورة سيدة الإسكندرية

ترشيحاتنا

تعاون مصري أممي للتصدي للجريمة والإتجار في الممتلكات الثقافية والآثار |تفاصيل

أول تعليق من ترامب بشأن "الانقلاب الديمقراطي" للسناتور مانشين على بايدن

كوكا يسجل هدفًا في انتصار قونيا سبور على هاتاي 3-1 في الدوري التركي

بيل جيتس يحذر من دخول أمريكا بأسوأ مرحلة لوباء كورونا ويحدد موعد انتهائها

برك من الوحل .. كفر الشيخ تغرق في الأمطار |شاهد

احذروا المرتدات والتعادل قادم.. نبيل الحلفاوي عن مباراة الأهلي والرجاء ..شاهد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السيسي : لا يمكن هدي بطاقة تموين لحد بيتجوز تاني

ألقاها والداها عارية واحتضنتها الكلاب الضالة من برد الشتاء.. تفاصيل مؤلمة

حقيقة تأجيل مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والرجاء المغربي

حبس 13 مليون مواطن صيني بمنازلهم خوفاً من أوميكرون

نهاية العالم.. الشمس ستنفجر في هذا الموعد

الجوازة الأولى ولا التانية .. أول توضيح من المصيلحي بشأن محددات إصدار بطاقات التموين الجديدة .. فيديو

خلال أسابيع .. الإعلان عن أقوى لقاح مضاد لجميع متحورات فيروس كورونا

العثور على جثة أحدهم بالطريق وآخرين بالمجاري.. تفاصيل مقتل 3 أشخاص بالشرقية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير السياحة والآثار يلتقى بأعضاء الدورة الـ 46 للتمثيل الدبلوماسى للملحقين العسكريين

تامر حسني يحيي حفل زفاف ابنة ماجد المصري بحضور نجوم الفن

سيادة النائب.. كيف توفي شرير السينما المصرية محمود المليجي ودور المرأة الحديدية في حياته؟

أزمات نقيب الموسيقيين.. كيف واجه هاني شاكر اتهامات عبدة الشيطان ومطربي المهرجانات؟

فيديو

شاهد.. حفل زفاف ابنة ماجد المصري وظهور لافت لـ خالد يوسف وميرهان حسين

عمل خفيرا بعد توبته.. حكايات مثيرة من حياة خط الصعيد شعيب علم الدين "فيديو"

الأرصاد: استمرار انخفاض درجات الحرارة ومناطق تصل لـ صفر.. فيديو

أفضل 10 طرق للوقاية من الجيوب الأنفية في الشتاء ..فيديو

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

سر وجودنا .. ماذا نريد من الله؟

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي: البداية أمريكا والآن شيلى

أحمد نجم

حكاية رقم 60 مع المصريين

مجدي أبوزيد

السوشيال ميديا وثيقة طلاق الفنانين

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 11 “

إيمان الدربي

حصاد المرأة المصرية

عبد الرازق توفيق

يوم‭ ‬المصريين

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «الوعي» سلاح مواجهة الشائعات

اﻟﻤﺰﻳﺪ