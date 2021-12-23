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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خلال الساعات المقبلة.. الأرصاد تحذر من سقوط الأمطار على القاهرة وبعض المناطق

سقوط أمطار
سقوط أمطار

قالت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن اليوم نشهد تكاثف السحب على شمال البلاد، حتى شمال الصعيد، منوهة أن يصاحبها فرص سقوط للأمطار خفيفة ومتوسطة ، على كافة السواحل الشمالية المُطلة على البحر المتوسط، مثل: الإسكندرية، مطروح، دمياط، بورسعيد، رفح، العريش.

وأضافت منار غانم في مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المُذاع على فضائية "اكسترا نيوز"، أن تمتد الأمطار لبعض المناطق من جنوب الدلتا، وبعض المناطق من القاهرة الكُبرى، منوهة أن الأمطار تكون خفيفة وعلى فترات متقطعة، وذلك خلال الساعات المٌقبلة.

ونوهت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن الطقس سيكون دافئاً خلال ساعات النهار، بالإضافة إلى زيادة فترات سطوع أشعة الشمس ولكن أقل من أمس، ويكون الطقس ليلاً مائلا للبرودة على السواحل الشمالية، والوجه البحري، والقاهرة الكٌبرى، وكافة محافظات الجمهورية.

وتابعت منار غانم أن يختلف الطقس طبقاً لطبيعة كل منطقة وكل محافظة، حيث إن المناطق الصحراوية والجبلية تنخفض بها درجات الحرارة بشكل ملحوظ، وقد تصل إلى 5 درجات مئوية، وهو ما يٌعرف بـ "الصقيع".

الأرصاد منار غانم عضو المركز الإعلامي إكسترا نيوز

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