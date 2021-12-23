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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رياح مثيرة للأتربة على هذه المناطق.. تعرف على طقس السعودية اليوم

رياح مثيرة للأتربة
رياح مثيرة للأتربة بالسعودية

أصدر المركز الوطني للأرصاد بالسعودية، اليوم الخميس، تقريرًا عن حالة الطقس المتوقعة بمناطق ومحافظات المملكة.

وحسب صحيفة "سبق" السعودية، توقع المركز الوطني في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية.

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كما تكون السماء غائمة جزئيًّا إلى غائمة على أجزاء من شمال ووسط وغرب المملكة، مع فرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة والمصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مرتفعات: (جازان، عسير، الباحة) قد تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

ولا يُستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية، ومرتفعات منطقة مكة المكرمة، كذلك على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والجوف.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 20- 45كم/ساعة، وجنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15- 36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزأين الشمالي والأوسط، ومتوسط الموج على الجزء الجنوبي.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 20- 45كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

السعودية حالة الطقس مكة المكرمة المدينة المنورة طقس السعودية

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