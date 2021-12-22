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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مفاجأة مدوية بشأن هوية سفير إيران المتوفى..جنرال متخفٍ ورأسه بـ15 مليون دولار

صدى البلد

ذكرت قناة إيران "إنترناشيونال" أنه بات يشتبه على نطاق واسع في أن المبعوث الإيراني إلى العاصمة اليمنية صنعاء، الذي توفي الثلاثاء، بعد إجلائه إلى طهران، هو القائد في فيلق القدس الذي رصدت الولايات المتحدة 15 مليون دولار أمريكي لرأسه.

وأوضحت القناة أن الشكوك تزايدت حول الهوية الحقيقية للسفير الإيراني وبلغت آفاقاً جديدة، بعد أن ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" في نعيها أن السفير حسن إيرلو "كان معروفًا أيضًا بالجنرال شهلائي" قبل إزالتها في وقت لاحق مساء اليوم الإشارة إلى الشلاعي من موقعها على الإنترنت.

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الجنرال [عبد الرضا] شهلائي شخصية غامضة لم تظهر قط في الصور في وسائل الإعلام الإيرانية.

توفي السفير الإيراني لدى مليشيا الحوثي حسن إيرلو، الثلاثاء، بعد يومين من إعادته من اليمن على متن طائرة عراقية بالتنسيق مع السعودية التي تفرض حصاراً جوياً على الأراضي اليمنية التي يسيطر عليها الحوثيون المتحالفون مع إيران. تصر إيران على أنه تم إجلاؤه من اليمن بسبب إصابته بفيروس كورونا، لكن لم يكن إنقاذه ممكناً.

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تعليق مثير من وزير الإعلام اليمني على وفاة سفير إيران لدى الحوثيين

الوكالة الإيرانية  تنعيه بـ الشهيد

وكتبت الوكالة الإيرانية في النعي الذي أشار إلى إرلو بأنه شهيد:"لقد كان أحد قادة المقاومة ودوره المحوري إلى جانب الشهيد قاسم سليماني في إجبار الولايات المتحدة على الخروج من العراق (خلال ولاية أوباما الأولى) وكذلك في طرد مجاهدي خلق من العراق من بين أعماله التي لا تُنسى".

يُخصص لقب الشهيد عادةً لمن قُتلوا في المعركة و"المقاومة" مصطلح تستخدمه الجمهورية الإسلامية لوصف حلفائها ووكلائها في المنطقة.

وفي مراسم تشييع إيرلو الأربعاء، وصفه نائب قائد الحرس الثوري علي فدوي أيضًا بأنه "مقاتل في جبهة المقاومة" واتهم الولايات المتحدة وحلفائها بتأخير إجلاء إيرلو من صنعاء ووفاته.

سفير ايران اليمن صنعاء شهلائي حسن إيرلو

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