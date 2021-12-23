اكتشاف غريب.. ممر تحت الأرض يربط مجموعة دول ببعضها بطول 1600 كيلومتر

ذكر موقع "إكسبريسو" الاخباري أن مجموعة من علماء الجيولوجيا في الأكاديمية الوطنية الأميركية للعلوم (PNAS)، وجدوا تفسيرا لوجود الصخور البركانية في بنما على الرغم من عدم وجود نشاط بركاني مكثف في المنطقة، وذلك بعد عقود من الإبهام في هذه المسألة.

وقد اتضح أن هذه الصخور قد حملتها "رياح الوشاح" من خلال "ممر تحت الأرض" من جزر غالاباغوس الواقعة على مسافة تزيد على 1609 كيلومترات من بنما.



وحسب الموقع، فان مجموعة الجزر شرق المحيط الهادي تقع على بعد 972 كيلومترًا غرب الإكوادور.



وفي هذا الاطار، قام الخبراء بتحليل تكوين الأحجار المستخرجة في بنما وكانت مطابقة تقريبًا لعينات من جزر غالاباغوس.



وقد يغير هذا الاكتشاف فكرة العلماء عن العمليات الجيولوجية التي تحدث تحت سطح الأرض، لأنهم يعلمون الآن أن النقاط الساخنة كالتي تشكلها جزر غالاباغوس وهاواي ليست ثابتة.