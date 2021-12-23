عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هآرتس: خلاف عميق بين إسرائيل وأمريكا والسبب إيران

هآرتس: خلاف عميق
هآرتس: خلاف عميق بين إسرائيل وأمريكا والسبب إيران

كشفت صحيفة هآرتس العبرية، النقاب عن وجود خلافات بين إسرائيل وأمريكا حول التعامل مع الملف النووي الإيراني.

ووفقاً للصحيفة العبرية، أظهرت زيارة مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، لإسرائيل عمق الخلافات بين الحكومة الإسرائيلية والإدارة الأمريكية حول الموضوع النووي الإيراني.
 

نشرة أخبار العالم| أمريكا تجدد دعمها لمصر بشأن سد النهضة.. الصحة العالمية تحذر من "وهم كبير" بشأن جائحة كورونا.. مفاجأة مدوية عن هوية سفير إيران المتوفى

مفاجأة مدوية بشأن هوية سفير إيران المتوفى..جنرال متخفٍ ورأسه بـ15 مليون دولار


ونقلت الصحيفة عن مصادر في الحكومة الإسرائيلية قولها قبيل زيارة سوليفان، إنه لا يوجد اتفاق، ونحن لا نرى الأمور بشكل مطابق، وبالإمكان التوصل إلى اتفاق أفضل من ذلك الذي تسعى الولايات المتحدة إليه.

وأوضحت هآرتس أن رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت، وسوليفان تطرقا إلى هذه الخلافات بشأن توصل المحادثات بين الدول العظمى وإيران في فيينا إلى اتفاق نووي مرحلي، حيث تدعي إسرائيل أنه لن يلجم بالشكل الكافي البرنامج النووي الإيراني ولكنه سيرفع العقوبات عن طهران.

وتعارض إسرائيل بشكل كامل مجرد التوصل إلى اتفاق في محادثات فيينا، وطرح بينيت قائمة مطالب ومقترحا متعلقة بالعلاقة مع إيران أمام سوليفان، وفي مقدمة المطالب الإسرائيلية تشديد العقوبات على طهران فورا.

وأضافت الصحيفة أنه في حال تم التوصل إلى اتفاق في فيينا، طرحت إسرائيل مطالب بإدخال بنود إلى الاتفاق، بينها: تفكيك أجهزة الطرد المركزي المتطورة، وتحويل اليورانيوم المخصب بمستوى 60% إلى 20%، مع ممارسة إشراف دولي فعال ووثيق على المنشآت النووية.

إسرائيل أمريكا ايران تل أبيب واشنطن

ترشيحاتنا

خسروا بسذاجة .. صحف المغرب تسخر من الرجاء بعد تتويج الأهلي بالسوبر الإفريقي

طقس اليوم.. شبورة كثيفة وأمطار على السواحل مصحوبة بنشاط للرياح

أخبار التكنولوجيا| هواتف آيفون المؤهلة للحصول على إصدار iOS 16 الجديد من آبل.. فيفو تطلق سلسلة Vivo S12 بقدرات تصويرية خارقة

هآرتس: خلاف عميق بين إسرائيل وأمريكا والسبب إيران

احذر.. « الإنترنت المنزلي» يعرضك لـ 4 مخالفات تقودك للحبس والغرامة

التعليم تسمح لطلاب الإعدادية بـ «التحسين».. بهذه الضوابط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الصحة تحظر الخروج لـ مرضى الحساسية وضيق التنفس مع اضطراب الطقس

السيسي : لا يمكن هدي بطاقة تموين لحد بيتجوز تاني

لاستمرار هطول الأمطار .. تعطيل الدراسة بالإسكندرية غدًا

طقس اليوم.. شبورة كثيفة وأمطار على السواحل مصحوبة بنشاط للرياح

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الخميس 23-12-2021

بعثة الأهلي تصل مطار القاهرة بعد التتويج بكأس السوبر الأفريقي.. صور

العثور على جنين ديناصور داخل بيضة متحجرة عمرها 70 مليون عام

حقيقة تأجيل مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والرجاء المغربي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير السياحة والآثار يلتقى بأعضاء الدورة الـ 46 للتمثيل الدبلوماسى للملحقين العسكريين

تامر حسني يحيي حفل زفاف ابنة ماجد المصري بحضور نجوم الفن

سيادة النائب.. كيف توفي شرير السينما المصرية محمود المليجي ودور المرأة الحديدية في حياته؟

أزمات نقيب الموسيقيين.. كيف واجه هاني شاكر اتهامات عبدة الشيطان ومطربي المهرجانات؟

فيديو

أصحاب ولا أعز .. نتفليكس تجمع منى زكي وإياد نصار لأول مرة

دوللي شاهين تتألق بأغاني فيروز ووردة في ندوة صدى البلد

بحبكم أوي.. دوللي شاهين تهنئ جمهورها بالعام الجديد 2022

ألماظ وذهب وفلوس.. سرقة 7 نجوم خلال عام 2021 (فيديو)

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

سر وجودنا .. ماذا نريد من الله؟

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي: البداية أمريكا والآن شيلى

أحمد نجم

حكاية رقم 60 مع المصريين

مجدي أبوزيد

السوشيال ميديا وثيقة طلاق الفنانين

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 11 “

إيمان الدربي

حصاد المرأة المصرية

عبد الرازق توفيق

يوم‭ ‬المصريين

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «الوعي» سلاح مواجهة الشائعات

اﻟﻤﺰﻳﺪ