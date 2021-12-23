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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

محمد عباس يشارك في عرض "أرض العزة"

محمد عباس
محمد عباس

يشارك الفنان الشباب محمد عباس، في العرض المسرحي "أرض العزة"، بصحبة مجموعة من الشباب خريجي مبادرة ابدأ حلمك التي أطلقتها وزارة الثقافة من قبل، للكشف عن المواهب الشابة في مجال التمثيل.


ويناقش العرض المسرحي "أرض العزة"، ما تعرضت له سيناء خلال السنوات الماضية من محاولات سيطرة من قبل الجماعات الظلامية، والتكفيرية ونجاح الجيش في القضاء عليهم، وتطهير أرض الفيروز من التكفيريين، وسيجوب العرض العديد من المحافظات، ومن المقرر أن يعرض بمسارح قصور الثقافة، وسيتم البدء في بروفاته الأيام المقبلة، بعد الاستقرار على المشاركين فيه.


وقال محمد عباس، إن العرض المسرحي يعتبر أول عمل مسرحي يشارك فيه، بعد خوضه تجربة ابدأ حلمك، التي كشفت عن العديد من المواهب الشابة في مجال التمثيل، وأنتجت العديد من العروض المسرحية للشباب.


وأضاف أن عرض أرض العزة، من العروض التي ستحدث نقله في مسيرته الفترة المقبلة، وأن يرسل رسالة من خلاله، بزرع الانتماء وبث روح المواطنة، وحب الوطن

الفنان الشباب محمد عباس العرض المسرحي أرض العزة مبادرة إبدأ حلمك وزارة الثقافة مجال التمثيل

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