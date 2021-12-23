397 مليون دولار.. قفزة في صادرات الأسمنت خلال الأشهر الـ10 الأولى بـ2021

شهدت صادرات الأسمنت المصري قفزة كبيرة خلال الـ 10 أشهر الأولى من 2021، لتسجل 397 مليون دولار في مقابل 142 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2020 بنمو 180%.

وأظهر التقرير الشهري الصادر عن المجلس التصديري لمواد البناء الذي حصل “صدى البلد ” على نسخة منه، ارتفاع صادرات الأسمنت خلال أكتوبر الماضي لتسجل 50 مليون دولار في مقابل 27 مليون دولار خلال نفس الشهر من 2020، بنمو 85.2%.



واستحوذت 10 دول “ساحل العاج، ليبيا، غانا، السودان، كينيا، الكاميرون، أمريكا، السنغال، أوغندا، توجو” على 79% من إجمالي صادرات الأسمنت خلال الفترة من “يناير- أكتوبر 2021” بقيمة 313.785 مليون دولار في مقابل 95.376 مليون دولار بنمو 229%.

وسيطرت ساحل العاج على 16.1% من إجمالي صادرات الأسمنت المصري لتحتل المرتبة الأولى بقائمة أكبر مستوردي القطاع، بقيمة 63.782 مليون دولار في مقابل 47 ألف دولار بنمو 135009%.

وحلت ليبيا في المرتبة الثانية من حيث الدول المستوردة للأسمنت المصري خلال الـ 10 أشهر الأولى من 2021 بقيمة 61.469 مليون دولار مقارنة بنحو 28.437 مليون دولار بنمو 116%، مستحوذة على 15.5% من إجمالي قيمة الصادرات.