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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الشرطة الإسرائيلية: التحقق في تعرض المواقع المسيحية بالقدس للتخريب

القدس
القدس

أعلنت الشرطة الإسرائيلية اليوم الخميس، أنها تحقق في كل شكوى بشأن الأضرار التي لحقت بالمواقع المسيحية في القدس ومدن أخرى وتبذل قصارى جهدها للعثور على المسؤولين عن أعمال التخريب.

وقالت الشرطة الاسرائيلية في بيان “إننا نتعامل مع هذا الأمر بجدية وندين أي ضرر يلحق بالمؤسسات الدينية في هذا المجال وفي أي مكان آخر، ونعتبر مثل هذه الإجراءات غير مقبولة”.

وأخبرت الشرطة أنه تم إجراء تحقيق مهني لإثبات الحقيقة والعثور على المتورطين في ذلك حتى يتحملوا المسؤولية التي ينص عليها القانون.

وأضافت الشرطة أن سلطات إنفاذ القانون ستواصل بذل الجهود لضمان أمن الأماكن المقدسة وجميع المصلين.

أعرب القادة المسيحيون في إسرائيل عن أسفهم مرارًا وتكرارًا لعدم قدرة المسؤولين المحليين على كبح هجمات الجماعات المتطرفة على القساوسة والمواقع الدينية، مما يعرض المجتمع المسيحي للخطر. في وقت سابق من الشهر

وأصدر رؤساء الكنائس في القدس بيانًا مشتركًا حذروا فيه من الخطر الذي يتعرض له المسيحيون من الجماعات المتطرفة التي تدنس وتخرب الأماكن المقدسة وتستهدف العاملين في المجال الديني.

إسرائيل الجماعات المتطرفة الشرطة المؤسسات الدينية إنفاذ القانون الشرطة الإسرائيلية الأماكن المقدسة أعمال التخريب

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