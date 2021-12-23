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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حورية فرغلي وشيري عادل تكشفان كواليس مسلسل "أيام".. الليلة

حورية فرغلى
حورية فرغلى

يستضيف برنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر على شاشة “MBC مصر”، الليلة، الفنانتان حورية فرغلي، وشيري عادل.

وتأتى الحلقة بعد النجاح الكبير الذي واكب مسلسل "أيام" عقب بدء عرضه على منصة شاهد المفتوحة، وتتحدث النجمتان عن ردود الفعل الكبيرة والتجاوب اللافت مع الجمهور بعد عرض الحلقات الأولى.

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وخلال الحلقة تُعلق حورية فرغلي على عودتها للتمثيل بعد غياب لفترات طويلة وإستقبال الجمهور لها.
 

يًذكر أن مُسلسل "أيام" يُعرض حاليا عبر منصة شاهد المفتوحة وهو من تأليف سماح الحريري، وإخراج محمد أسامة، وبطولة حورية فرغلي، شيري عادل، أحمد صفوت، سلوي خطاب، محمود حجازي. 

كما يشارك فى بطولة المسلسل رياض الخولي، ندى موسى، وحجاج عبد العظيم، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي غني بالتشويق والإثارة.

حورية فرغلي شريف عامر محمود حجازي ندى موسى برنامج يحدث في مصر رياض الخولى سلوى خطاب منصة شاهد

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