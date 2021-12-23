التريند الساعة 6.. عمر كمال يروج لصدور أحدث أغانيه.. فيديو

روج مطرب المهرجانات عمر كمال، لصدور أحدث أغانيه اليوم، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

ونشر عمر كمال فيديو، وعلق عليه كاتبًا: “انهاردة التريند الساعة ٦ ع اليوتيوب”.

ويستعد المطرب الشعبي عمر كمال لإحياء حفلتين في تركيا، وشارك صورا من الطائرة في أحدث ظهور عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وعلق عليها: “توكلت على الله .. تركيا حفلتين يوم 22 & 25 ديسمبر”.

يذكر أن المطرب عمر كمال، روَّج لحفليه الجديدين الذي سيقام في تركيا، عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

ونشر عمر كمال، البوستر الدعائي للحفل، صحبه بتعليق: "حبايبي وأصحابي في تركيا، هكون موجود في حفلتين يوم 22 ويوم 25 ديسمبر إن شاء الله في إسطنبول".

وحقق برومو مهرجان "أنتي قلبي" لـ عمر كمال وشيماء المغربي، نجاحا كبيرا، وكسر حاجز النصف مليون مشاهدة، وتصدر التريند رقم 4 في مصر؛ بعد ساعات من طرحه عبر القناة الرسمية على “يوتيوب”.