بمجوهرات ذهبية.. ميريهان حسين تتألق في أحدث ظهور

نشرت الفنانة ميريهان حسين صورا جديدة لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهرت ميريهان حسين مرتدية فستان كاب، باللوان متعددة، تاركة خصلات شعرها منسدلة، مرتدية مجوهرات ذهبية متعددة.

وتشارك ميريهان حسين في مسلسل بيت المعادي، وتدور أحداثه فى 3 أزمنة مختلفة ولكن جمعيهم سكان ذات المنزل التى تدور فيه الأحداث ، ويقوم ببطولته 4 فنانات هن كنده علوش وانتصار وإنجى المقدم وتارا عماد.



مسلسل بيت المعادي الذى تلعب بطولته ال 4فنانات هن : كنده علوش وإنجى المقدم وانتصار وتارا عماد ، مأخوذ عن عمل أجنى سبق وأن تم عرضه وحمل اسم why women kill ، وهو من إخراج محمد سلامة وسيناريو وحوار محمود عزت .

بيت المعادي كان من المقرر أن يحمل أسم الستات بتعرف تقتل، وتم تغيره إلى ستات بيت المعادى ، وتبلغ عدد حلقاته 12 حلقة فقط .

وتدور أحداث مسلسل بيت المعادي فى إطار اجتماعي حول مجموعة من المساء يسكن فى نفس المنزل ويعرضن للخيانة مما يدفعهم جمعيعاً الى قتل أزواجهن .

وفى السطور التالية نرصد أبرز المعلومات عن النسخة الأصلية من المسلسل :

1- تم عرض مسلسل why women kill لأول مرة في 15 أغسطس 2019.

2- تكون موسمه الأول من 10 حلقات، وقبل فترة وجيزة من انتهاء الموسم الأول ، تم تجديد المسلسل لموسم ثانٍ.