أكتر من عيلتي ... دنيا سمير غانم توجة رسالة حب لأهل زوجها

نشرت الفنانة دنيا سمير غانم صورة جديدة برفقة عائلة زوجها ، من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

و علقت دنيا سمير غانم علي الصورة قائلة : شكرا لعائلة رامي جوزي اللي هم أكتر من عيلتي.. ربنا يخليكوا ليا دايما واقفين جنبي و بتشجعوني .

يذكر أن علقت الفنانة دنيا سمير غانم، علي تكريم أبطال فيلم “فرق خبرة” لروح الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، ونشرت دنيا عبد العزيز صورة للفنان محمد الشرنوبي أثناء وقوفه في العرض الخاص للفيلم ممسكًا في يده صورة للفنانة الراحلة دلال عبد العزيز.

وكتبت دنيا سمير غانم ، علي الصورة معلقة: “ألف مبروك فيلم فرق خبرة بالتوفيق يارب لكل صناع الفيلم، الله يرحمك يا أمي”.