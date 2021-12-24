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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية.. التحالف العربي يكشف تفاصيل جديدة عن عملية صنعاء الأخيرة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

كشف التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، اليوم الجمعة، تفاصيل العملية الأخيرة التي نفذها في العاصمة اليمنية صنعاء، وذلك بعد انتهاء المهلة التي حددها لمليشيات الحوثي من أجل إخراج الأسلحة من مدينة الثورة,

وقال التحالف العربي في بيان بثته قناة "الإخبارية" السعودية: "الحوثيون نقلوا أسلحة نوعية إلى معسكر التشريفات خلال المهلة، ودمرنا 9 مخازن للأسلحة في المعسكر بعد نقل الأسلحة إليها".

وأضاف البيان: "العملية تتوافق مع القانون الدولي الانساني وقواعده العرفية".

وأعطى التحالف للحوثيين مهلة ٦ ساعات تبدأ من الساعة الثامنة’ بتوقيت صنعاء، لإخراج الأسلحة من الملعب الواقع في العاصمة اليمنية، وإعادته لحالته الطبيعية.

السعودية.. بيان عاجل من التحالف بعد انتهاء مهلة الحوثي

انتهاء مهلة التحالف للحوثيين لإخراج أسلحة من مدينة الثورة

وقال التحالف إنه سيفرض على الحوثيين احترام نصوص و أحكام القانون الدولي الإنساني.

وفي إنذاره الأول أكد التحالف في بيان، أنه إذا لم تستجب مليشيات الحوثي للإنذار، فإنه سيتم إسقاط الحماية عن ملعب الثورة وفقا لأحكام القانون الدولي الإنساني.

وفي وقت سابق من أمس الخميس، أعلن التحالف اعتراض وتدمير مُسيرة حوثية مفخخة حاولت استهداف مطار أبها الدولي بالسعودية، وقال إن "شظايا تناثرت بمحيط مطار أبها دون وقوع إصابات".

وأضاف التحالف، في بيان، أنه "رصد مصدر التهديد وسيعمل على تحييده وتدميره لحماية المدنيين".

ولفت التحالف إلى أن هذه العملية تعد محاولة تصعيد عدائية وعبثية لاستهداف المدنيين بالمطارات المدنية والمدن الآهلة بالسكان.

وتعهد التحالف العربي باتخاذ الإجراءات العملياتية للتعامل مع مصادر الهجمات العدائية العابرة للحدود.

وأضاف: "المطارات المدنية والمدنيون خط أحمر وسنضرب بحزم في إطار القانون الدولي الإنساني".

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