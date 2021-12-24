أرباح متوقعة 20 مليار دولار.. جنرال موتورز تعلن عن خطة لبيع التكنولوجيا الكهربائية

أعلنت جنرال موتورز عن خطتها التوسعية الاستراتيجية للمرحلة القادمة وتتمثل في تقديم التكنولوجيا الكهربائية للشركات الأخرى، بما يتجاوز حدود مركباتها الخاصة.

وفقا لموقع inside evs المتخصص في السيارات، مكونات التحول الكهربائي المستخدمة في منتجات جنرال موتورز في التحول الكهربائي بالكامل، سيتم استخدامها من قبل الشرك في المعدات التجارية، والتطبيقات البحرية، وستكون متوفرة للشركات الأخرى. تقول شركة صناعة السيارات GM الأمريكية إن هذا النهج يمكنها من توسيع مجالات أعمالها وبالتالي وصولها إلى مجموعة أكبر وأكثر تنوعًا من العملاء التجاريين، وبالتالي ستوسع من دائرة نشاطها وتحقق نموا مطردا في أرباحها وأعمالها حتى لا تقتصر فقط على بيع المركبات.

قال ترافيس هيستر، نائب رئيس جنرال موتورز لعمليات نمو المركبات الكهربائية في بيان رسمي له "نظرًا لأن الشركات حاليا من كل المجالات أصبحت تهتم بالتأثير البيئي وتقليل نسب الانبعاثات الضارة والوصول إلى بصمة كربونية صفرية، فإن جنرال موتورز تتطلع لموقع ريادي ليس فقط من خلال بناء السيارات الكهربائية الجديدة عبر علاماتها التجارية، ولكن من خلال تطبيقات التكنولوجيا الإضافية، ونستهدف أن نجذب أكبر قدر من العملاء سواء الحاليين أو الجدد معنا في رحلتنا للوصول إلى الانبعاثات الكربونية الصفرية".

أشارت إحصائيات وتقديرات جنرال موتورز الأمريكية إلى أن إجمالي أرباح السوق المحتمل للتكنولوجيا الكهربائية يمكن أن يصل إلى 20 مليار دولار بحلول عام 2030 ، نظرا لأن معظم الشركات حاليا تتحول إلى صديقة للبيئة وتبحث عن حلول مستدامة لتقليل البصمة الكربونية.