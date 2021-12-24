7 وصفات للفشار.. الشوكولاتة والكراميل أبرزها

وصفات للفشار من أكثر الطرق التي يبحث عنها الكثيرون، وللفشار فوائد عدة و كثيرة تدفع الناس إلى تناوله كوجبة سناكس خلال اليوم فالفشار من الأطعمة الخفيفة والصحية أيضا.

فهناك العديد من الوصفات المختلة والشهية للفشار يمكنك إعدادها و تقديمها لأفراد أسرتك في المنزل بأسهل الخطوات و أقل المقادير، فنقدم لكم خلال السطور التالية مجموعة من الوصفات المتنوعة للفشار.

طريقة عمل فشار بالزبدة

مقادير فشار بالزبدة

نصف كوب حبوب فشار

نصف كوب سكر

3 ملعقة كبيرة زيت

طريقة تحضير فشار بالزبدة:

-يذوب السكر مع الزيت والزبدة ويضاف الفشار.

-يغطى ويترك على النار حتى تتفتح حباب الفشار ثم يقدم.

طريقة عمل فشار بالكراميل

مقادير فشار بالكراميل

فشار

2 كوب سكر بني

نصف ك كورن سيرب أو جلوكوز

2 ملعقة صغيرة ملح

نصف ملعقة صغيرة بيكنج صودا

لوز محمص شرائح

طريقة تحضير فشار بالكراميل:

- يوضع السكر البني مع الكورن سيرب أو الجلوكوز على النار حتى يذوب تماما.

- يضاف البيكنج صودا والملح ثم يرفع من على النار ويصب على الفشار مع اللوز المحمص.

-يقلب جيدا ويفرد في صينية ويوضع في الفرن ثم يقدم ساخن.

طريقة عمل فشار باللوز

مقادير فشار باللوز

ذرة فشار

عسل ابيض

زبدة

لوز محمر مفروم

سبرنكل ملون

طريقة تحضير فشار باللوز:

-يذوب العسل في الزبدة مع قليل من الماء الدافئ.

-ثم يخلط مع الفشار.

-ثم يضاف اللوز والسبرينكلز.

-ويقدم باردا.

طريقة عمل فشار بالشيكولاتة والفواكه

مقادير فشار بالشيكولاتة والفواكه

فشار

شيكولاتة غامقة مذوبة

شيكولاتة بيضاء مذوبة

صوص كراميل

فراولة

كيوي

أناناس

طريقة تحضير فشار بالشيكولاتة والفواكه:

- افردي الفشار على ورق زبدة.

- غطيه بالشوكولاتة البيضاء والغامقة واتركيه حتى تتماسك الشوكولاتة.

- اخلطي الفشار مع الفواكه وزينيه بصوص الكراميل وقدميه باردا.

طريقة عمل الفشار بالجبنة

فشار بالجبنة من المسليات التي يعشقها الكثير من الأشخاص نظرا لمذاقه الشهي و اللذيذ مما يدفع الكثير إلي تناولها و شرائه من المحلات.

قدمت الشيف غادة جميل مقدمة برنامج اتفضلوا عندنا طريقة عمل طريقة عمل الفشار بالجبنة في المنزل.

مقادير فشار بالجبنة

ذرة فشار

زبدة

زيت

جبنة شيدر مبشور احمر

جبنة شيدر مبشور اصفر

بهارات مشكلة

زعتر

ملح

فلفل أسود

طريقة تحضير فشار بالجبنة الشيدر:

- ذوبي الزبدة مع الزيت ثم ضيفي البهارات والزعتر.

- ضيفي ذرة الفشار وغطي الوعاء واتركيه حتى ينضج.

- ضعي الفشار في طبق التقديم ثم ضيفي خليط الجبن وقدميه ساخنا.

طريقة عمل فشار بالشوفان و المارشميلو

مقادير فشار بالشوفان و المارشميلو



فشار جاهز

2 كوب شوفان

كوب شوكو شيبس

نصف ملعقة صغيرة فانيليا

ربع كيلو مارشميلو أبيض صغير

ربع كوب زبدة



طريقة تحضير فشار بالشوفان و المارشميلو.

-ذوبي المارشميلو مع الزبدة على النار وضيفي الفانيليا واخلطي.

- ضيفي الشوفان والفشار والشوكو شيبس واخلطي واصنعي كرات من هذا الخليط.

-اتركيه يجف وقدميها باردة لضيوفك.

طريقة عمل فشار بالشوكولاتة والكراميل

مقادير فشار بالشوكولاتة والكراميل

كيس حبوب ذرة فشار

٢٥٠ جرام شوكولاتة باللبن مذابة

٢ كوب سكر

ملعقة فانيليا

٢ملعقة ماء

ملعقة ونصف كبيرة زبدة



طريقة تحضير فشار بالشوكولاتة والكراميل:

- يسخن زيت على النار وتضاف الذرة حتى يتفشر.

- على النار تسيح الزبدة.

-يتكرمل السكر على النار حتى يأخذ لون كراميل ويضاف الزبدة الساخنة وتقلب.

- يضاف الفشار على صوص الكراميل ويقدم.

-وجزء آخر من الفشار يقلب في الشوكولاتة المذابة ويقدم.