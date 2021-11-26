فوائد لا تعد.. علماء يطورون مادة عازلة للمباني من الفشار

تولد المباني ما يقرب من 40٪ من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية كل عام، وأكثر من 10٪ من مواد البناء والتشييد، لذا نحتاج إلى مواد عزل كثيرة والتي تصنع 90% منها من البلاستيك القائم على البترول أو الألياف المعدنية.

وكشف مجموعة من الخبراء الألمان عن مادة عازلة مصنوعة من حبيبات الفشار والتي تتميز بتوفير حماية جيدة ضد الحرائق وطارد للماء، كما أنها أقل تكلفة وأكثر استدامة وصديقة للبيئة من الخيارات التقليدية.

وحسب موقع «ميل أونلاين» فإنه بعد محاولات عديدة، كشف فريق بحثي في ​​جامعة غوتنجن الألمانية عن ألواح عازلة مصنوعة من حبوب الفيشار POPCORN التي لا تحفظ الحرارة فحسب، بل توفر أيضا حماية جيدة ضد الحرائق كما أنها مقاومة للماء.

وقال الباحث الرئيسي، علي رضا خرازبور: «هذه العملية الجديدة، تتيح إنتاج ألواح عازلة بكلفة منخفضة على نطاق صناعي».

صدفة وراء اكتشافه المفيد

وكان خرازيبور قد لاحظ لأول مرة الخصائص الفريدة للفيشار أثناء ذهابه إلى السينما في عام 2008 إذ كان يمسك قطعة بين أصابعه، ولاحظ تشابهها مع البوليسترين، المادة المستخدمة في صناعة الستايروفوم، والمتهمة بتلويث البيئة.

وأوضح أن المشكلة أن البوليسترين لا تتحلل وغالباً ما تتغذى عليه الكائنات البحرية، كما يرتبط بزيادة حالات الإصابة بالسرطان وفقدان السمع والبصر وضعف الذاكرة وتأثيرات الجهاز العصبي لدى البشر.

ويمكن استخدام العازل الجديد من الفيشار في تغليف الأجهزة الإلكترونية، وألواح العزل الصوتي، وأوراق الأبواب وحتى الوسائد الداعمة.

ويستهدف الفريق البحثي الآن التوسع في استخدام ألواح عزل المباني من الفيشار على نطاق تجاري واسع.

من جانبه رحب مدري إداري لأحد المجموعات الاقتصادية الشهيرة بمشروع الفريق البحثي، منوها: «يسعدنا إطلاق مثل هذا المنتج المبتكر للعزل باستخدام الفشار في السوق جنبا إلى جنب مع جامعة غوتنجن».