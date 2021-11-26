ينشر موقع "صدى البلد"، أسعار مواد البناء في مصر، خاصة أسعار الأسمنت والحديد، اليوم الجمعة 26 نوفمبر 2021، وفقًا لآخر تحديث بموقع الأسمنت المصري.
ويستعرض موقع “صدى البلد”، أسعار مواد البناء في مصر اليوم الجمعة على النحو التالي:
أسعار مواد البناء في مصر.. أسعار الحديد اليوم الجمعة
سجل سعر حديد المصريين 15300 جنيه للطن، فيما سجل سعر حديد عز 15600 جنيه للطن.
وصل سعر حديد العتال اليوم الجمعة 15500 جنيهًا للطن.
استقر سعر حديد بشاي اليوم الجمعة عند 15400جنيه للطن.
سجل سعر حديد المراكبي وسرحان والمعادي و العشرى و مصر ستيل و عطية 15100جنيه للطن.
بلغ سعر حديد الجيوشي نحو 15100 جنيه للطن الواحد
أسعار مواد البناء في مصر اليوم الجمعة 26 نوفمبر 2021
ينشر موقع "صدى البلد"، أسعار مواد البناء في مصر، خاصة أسعار الأسمنت والحديد، اليوم الجمعة 26 نوفمبر 2021، وفقًا لآخر تحديث بموقع الأسمنت المصري.