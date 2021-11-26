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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار مواد البناء في مصر اليوم الجمعة 26 نوفمبر 2021

أسعار مواد البناء
أسعار مواد البناء اليوم الجمعة

ينشر موقع "صدى البلد"، أسعار مواد البناء في مصر، خاصة أسعار الأسمنت والحديد، اليوم الجمعة 26 نوفمبر 2021، وفقًا لآخر تحديث بموقع الأسمنت المصري.


ويستعرض موقع “صدى البلد”، أسعار مواد البناء في مصر اليوم الجمعة على النحو التالي:


أسعار مواد البناء في مصر.. أسعار الحديد اليوم الجمعة

سجل سعر حديد المصريين 15300 جنيه للطن، فيما سجل سعر حديد عز 15600 جنيه للطن.

وصل سعر حديد العتال اليوم الجمعة 15500 جنيهًا للطن.

استقر سعر حديد بشاي اليوم الجمعة عند 15400جنيه للطن.

سجل سعر حديد المراكبي وسرحان والمعادي و العشرى و مصر ستيل و عطية 15100جنيه للطن.

بلغ سعر حديد الجيوشي نحو 15100 جنيه للطن الواحد 
 

الأسمنت
 

أسعار مواد البناء في مصر.. أسعار الأسمنت اليوم الجمعة :


واستقر سعر الأسمنت اليوم ، سجل سعر الأسمنت في الشركة العربية للأسمنت 1088جنيه لطن المسلح.

وسجل لافارج للأسمنت 10870جنيها للطن، والسويدي 1100 جنيها للطن.

وسجل سعر أسمنت حلوان اليوم الجمعة 1070 جنيها للطن.

وبلغ سعر أسمنت سيناء 1000جنيها للطن.

سجل سعر أسمنت العسكري بني سويف 1080 جنيه للطن .

واستقر سعر مصر للاسمنت قنا 1000 جنيه للطن .

وهذه الأسعار الخاصة بمواد البناء لكميات لا تقل عن 30 طنًا وبشرط سداد نقدي أو قصير الأجل، وليس لها علاقة بأسعار بيع المصانع، حيث ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها شاملة مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق.

مواد البناء الأسمنت الحديد سعر أسمنت سيناء سعر حديد اليوم الجمعة

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