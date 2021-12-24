إلغاء أكثر من 1600 رحلة جوية على مستوى العالم بسبب متحور أوميكرون

أفاد موقع "فلايت أوير" بأنه تم إلغاء أكثر من 1600 رحلة جوية على مستوى العالم اعتبارا من صباح الجمعة، بسبب تفشي متحور أوميكرون.

وأدى إلغاء آلاف رحلات الطيران على مستوى العالم إلى توجيه ضربة جديدة لموسم العطلات، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز".

في الولايات المتحدة، ألغت شركة يونايتد إيرلاينز ما لا يقل عن 150 رحلة جوية، كان من المقرر أن تغادر عشرات المطارات، الجمعة، إلى جانب 44 رحلة أخرى كان من المفترض أن تقلع السبت، وفقا لموقع "فلايت أوير".

كذلك، اتجهت شركات طيران أخرى في الولايات المتحدة لإلغاء عدد من الرحلات بما في ذلك "دلتا إيرلاينز" و"جيت بلو" وأليغانت".

وعزت شركة يونايتد إيرلاينز في بيان أسباب إلغاءها للرحلات بمخالطة أطقم رحلاتها لمصابين بمتحور أوميكرون.

وتسجل الولايات المتحدة ما يقرب من 170 ألف إصابة بكوفيد-19 يوميا، بزيادة تبلغ 38 بالمئة عن الأسبوعين الماضيين، وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز".

في أستراليا، تم إلغاء عشرات الرحلات الجوية أيضا بمطارات المدن الكبرى في سيدني وملبورن، حيث ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد إلى أعلى مستوياتها منذ بداية الوباء.

وقال مسؤولو شركة الطيران "جيت ستار" في أستراليا، التي سجلت أكثر من 500 حالة إصابة بمتحور أوميكرون، إن العديد من موظفي الشركة غير قادرين على العمل بعد مخالطتهم لحالات إيجابية.

وبموجب القوانين الأسترالية، فإن الشخص الذي يكون على اتصال وثيق شخص آخر مصاب، يتعين عليه دخول العزل الاحترازي لمدة 7 أيام.